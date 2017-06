Ehemaliger Imam gesteht Terrorhilfe

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein 31-Jähriger, der in Berlin auch als Imam agierte, hat vor dem Kammergericht der Hauptstadt Terrorhilfe gestanden. Er habe mehreren russischsprachigen Anhängern der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) bei der illegalen Reise aus ihrem Heimatland nach Syrien geholfen, gab der einschlägig vorbestrafte Angeklagte zu Prozessbeginn am Freitag zu. Inzwischen habe er sich von der "salafistischen Gedankenwelt" völlig gelöst.

Dem Mann werden acht Fälle der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland in der Zeit von Juli 2014 bis Januar 2015 zur Last gelegt. Er habe von seinem Wohnort Berlin aus die Abholung und Betreuung von mehr als zehn Ausreisewilligen mitorganisiert und sie zum Teil an Schleuser vermittelt, heißt es in der Anklage. "Hierdurch führte er dem IS eine Reihe von Personen zu, die sich mit seiner Hilfe der Vereinigung als Kämpfer anschlossen."

Der 31-Jährige erklärte über seinen Verteidiger, er habe Ausreisen von IS-Anhängern unterstützt. Damals sei er "verblendet" gewesen. Seit seiner Inhaftierung im Oktober 2015 habe er sich vom Salafismus "immer weiter entfernt". Der Angeklagte wurde bereits in einem früheren Verfahren wegen Terrorhilfe zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt.