Oslo wird "Grüne Hauptstadt Europas" 2019

Essen/Oslo (dpa) Die EU-Kommission hat die norwegische Hauptstadt Oslo zur "Grünen Hauptstadt Europas" 2019 ernannt. Der EU-Kommissar für Umwelt, Meeresangelegenheiten und Fischerei, Karmenu Vella, gab die Entscheidung am Freitag in Essen bekannt. Die Ruhrgebietsstadt trägt den Titel im laufenden Jahr. 2018 geht die Auszeichnung nach Nijmegen in den Niederlanden. Mit dem Titel würdigt die Kommission Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern, die eine Vorreiterrolle in Sachen umweltfreundliches städtisches Leben einnehmen. Er wird seit 2010 vergeben. Der Wettbewerb steht ausdrücklich auch Nicht-EU-Ländern wie etwa Norwegen, Schweiz und Island offen.