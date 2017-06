artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein Wagen hat auf der Karl-Marx-Allee in Berlin-Mitte während der Fahrt Feuer gefangen. Die drei Insassen konnten sich am Freitagnachmittag rechtzeitig aus dem Wagen retten und wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Laut Polizei habe es sich um einen technischen Defekt gehandelt. Der Wagen brannte komplett aus. Die Rauchsäule war über laut Feuerwehr über weite Teile des Stadtgebiets zu sehen. Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Die Karl-Marx-Allee in Richtung Friedrichshain wurde für etwa eine Stunde gesperrt.