Toter Säugling auf Wiese gefunden

Wilkau-Haßlau (dpa) Auf einer Wiese im Landkreis Zwickau ist ein totes Baby gefunden worden. Ein Mann fand den eingewickelten Säugling am Donnerstagabend nahe einem Feldweg in einem Ortsteil von Wilkau-Haßlau, wie die Polizei in Zwickau am Freitagmorgen mitteilte. Zum genauen Alter, zur Herkunft oder Todesursache des Kindes könnten bislang keine Angaben gemacht werden. Auch womit der Leichnam eingewickelt war, wurde zunächst nicht bekannt.