Bei Handy am Steuer droht jetzt Fahrverbot

Berlin (MOZ) Wer am Steuer mit dem Handy telefoniert, dem drohen künftig in schweren Fällen ein Fahrverbot und bis zu 200 Euro Geldbuße. Ablenkung sei eine der größten Unfallrisiken, begründet Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) seine Initiative. Wenn der Bundesrat zustimmt, sollen ab Sommer im Normalfall 100 Euro statt derzeit 60 Euro Geldbuße fällig werden. Wie bisher kommt ein Punkt in Flensburg hinzu.