Ehrenpreis geht an Künstler Thomas Rother

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Künstler Thomas Rother erhält in diesem Jahr den Lebenswerk-Ehrenpreis des Ministerpräsidenten im Zusammenhang mit der Verleihung des Brandenburgischen Kunstpreises der Märkischen Oderzeitung. Das teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Der 1937 in Frankfurt (Oder) geborene Rother arbeitet heute im "Kunstschacht Zollverein" in Essen. Für seine grenzüberschreitenden Projekte wie die stählernen Grenzrosen in Forst und Bad Muskau kehrt er immer wieder in seine Heimat zurück. Die Kunstpreise werden am 16. Juli auf Schloss Neuhardenberg verliehen.