Rettungsstation der DLRG wird gebaut

Brieselang (MOZ) Die DLRG-Rettungsstation am Nymphensee in Brieselang wird laut Angaben von Bürgermeister Wilhelm Garn (CDU) ab dem 19. Juni errichtet werden. Die Gemeindeverwaltung hatte sich mit dem Betreiber des Nymphensee-Areals jüngst über den Standort geeinigt. Eine Abstimmung mit Vertretern der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft soll noch in der kommenden Woche erfolgen, ehe die Arbeiten beginnen.