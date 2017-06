Klare Mehrheit für Einheitsdenkmal

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Mit einer deutlichen Mehrheit stimmte das deutsche Parlament einem Antrag von Union und SPD zu, in dem die zügige Errichtung des Freiheits-und Einheitsdenkmals auf der Berliner Schlossfreiheit gefordert wird. Schon 2007 und 2008 hatte es ähnliche Beschlüsse gegeben.

Der Entwurf für das in Berlin geplante Freiheits- und Einheitsdenkmal. © Milla & Partner/dpa

Im vergangenen Jahr kippte der Haushaltsausschuss des Bundestages wegen zu erwartender Kostensteigerungen das Projekt. Nun haben die Regierungsfraktionen zusammen mit den Grünen durch ihre jetzige Entscheidung den Weg für das Projekt "Bürger in Bewegung" wieder frei gemacht. Lediglich die Linken stimmten dagegen. Der CDU-Abgeordnete Marco Wanderwitz erklärte, dass das Denkmal nicht an der Finanzierung scheitern werde.

Zufrieden zeigte sich auch die ausführende Agentur Milla & Partner. Nach Angaben der Stuttgarter Wettbewerbssieger sei das Projekt seit zwei Jahren baureif. Geht es nach dem Willen des Bundestages, soll das Denkmal am 9. November 2019, dem 30. Jahrestag des Mauerfalls, eingeweiht werden. Einer vom Förderverein "Berliner Schloss" in Auftrag gegebenen Umfrage zufolge lehnt allerdings die Mehrheit der Berliner das Denkmal am vorgesehenen Standort ab.