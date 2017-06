Streit um Rautenbergs Wahlkampf

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Brandenburgs Generalstaatsanwalt Erardo Rautenberg (SPD) will sich am 24. September als Direktkandidat in den Bundestag wählen lassen. Die CDU im Landtag wirft ihm vor, dass er bei seiner Werbetour durch Westbrandenburg unerlaubt die Nähe von SPD-Regierungsmitgliedern suche.