Frank Castorf inszeniert zum Abschied Dostojewski

Berlin (MOZ) Es gibt einen fabelhaften Film des US-amerikanischen Independent-Filmers John Cassavetes über das Theaterleben, der das Chaos vor und während einer Premiere hinter der Bühne schildert. In "Die erste Vorstellung" spielte Gena Rowlands 1977 eine Star-Schauspielerin in der Krise, die mit ihrem Alter hadert und dem Alkohol verfällt. Die gesamte Inszenierung gerät zur Katastrophe - Schauspieler vergessen ihren Text, sie fallen aus der Rolle und führen ihre persönlichen Streits auf der Bühne fort. Es grenzt an ein Wunder, dass das Publikum das Ergebnis als Theaterstück abkauft. Aber es funktioniert.

Der Zuschauer begreift, dass es ein bisschen so wohl an jedem Bühnenhaus zugeht. Auf jeden Fall gilt das aber für die Volksbühne unter dem scheidenden Langzeit-Intendanten Frank Castorf. Das zeigt am Donnerstagabend die letzte Premiere, die Castorf als Regisseur an dem Haus verantwortet. Schlecht sitzende Texte und lange Monologe, aus denen die Schauspieler selbst nicht den Ausweg kennen - all das gehört dazu. Zerstören kann das den Abend dennoch nicht.

Mit der Novelle "Ein schwaches Herz" von 1849 hat Castorf einmal mehr einen Stoff des von ihm so sehr geschätzten Fjodor M. Dostojewski auf die Bühne gebracht. Eine Novelle, in der es um die Schwierigkeit geht, ein bescheidenes Glück zu erkennen und dafür zu kämpfen. Die Freunde Wassja Schumkoff (Georg Friedrich) und Arkadij Iwanowitsch Nefedjewitsch (Mex Schlüpfer) teilen sich die Wohnung. Wassja verliebt sich in Lisawjeta Artemjewa (Kathrin Angerer) und will sie heiraten. Sein Geld verdient er als Auftragsschreiber. Das Geld reicht kaum - ebenso wenig das von Lisawetas Familie. Seine enge Bindung an Arkadij will Wassja nicht aufgeben, außerdem will er der Familie seiner Braut ein guter Schwiegersohn sein. Dann verschleppt er einen wichtigen Arbeitsauftrag. Unter dem Druck wird Wassja immer kleiner - und flüchtet in den Wahnsinn.

Die Bühnenbildnerin Nina von Mechow hat Wohnungsmobiliar einmal quer durch den großen Saal des Hauses wie eine Perlenschnur aufgereiht - Tische, Betten, Sofas und Regale. Wie ein Laufsteg verbindet diese, von Holztüren symbolisch abgeteilte Möbelschnur nun die Bühne mit dem Zuschauerraum. Das Publikum nimmt links und rechts davon auf Sitzsäcken Platz. Und diese bequem sich dem Rücken anschmiegenden Säcke braucht es, denn Castorf lässt vier Stunden lang spielen. Ohne Pause.

Aus Dostojewskis genau beobachteter und in seiner Zeit wegweisender Figurenpsychologie macht Castorf nun den für ihn so typischen genialisch verhuschten Bühnen-Marathon mit langen Monologen, Exkursen und Verbindungen von hier nach da. So webt er Dostojewskis fantastische Erzählung "Bobok" (1873) in die Handlung hinein. Darin geht es um einen Schriftsteller, der auf einem Friedhof Zwiesprache mit toten Philosophen hält.

Und mehr noch. Castorf zeigt Ausschnitte aus Leonid Gaidais Filmkomödie "Iwan Wassiljewitsch wechselt den Beruf" aus dem Jahre 1973, einer Adaption von Michail Bulgakows Stück "Iwan Wassiljewitsch". Wie das alles zusammenhängt, wie aus dem Dienstmädchen Marfa die Erfinderin Timofejewa (Margarita Breitkreiz) wird und dann plötzlich Iwan der Schreckliche (Daniel Zillmann) einen Auftritt hat, das ist schwer nachzuvollziehen. Besucher sollten die literarischen Vorlagen unbedingt lesen. Bei Lichte besehen ist das Stück ein ziemlich schwaches und konfuses Konstrukt.

Zu allem Überfluss ist der Schauspieler Hendrik Arnst kurz vor der Premiere krank geworden. Daniel Zillmann vertritt ihn in der Dreifachrolle als Hausmeister, Bobok und Iwan allerdings so gut, dass es fast schon unheimlich ist. Wenngleich der Text natürlich nicht immer sitzt. Die Souffleuse Elisabeth Zumpe leistet Großartiges, um ihn durch das ausufernde Stück zu navigieren. Eigentlich passt das sogar ganz gut zum Castorf-Theater: das Unfertige und Improvisierte an Zillmanns Spiel, sein zeitweises Aus-der-Rolle-Fallen.

An einem solch fahrigen Theaterabend dürfen Georg Friedrich und Mex Schlüpfer auch schon einmal etliche Minuten mit unsicherem Text versemmeln, wenn unter dem Strich nur die Figuren glaubhaft stehen. Und ja, das tun sie. Georg Friedrich ist als zaghafter, mutloser Charakter präsent, er findet einige starke Bilder für die verhuschte Existenz des Wassja, der seinem eigenen Glück nicht traut und sich die nicht vorhandenen Haare am Schreibpult zerrauft.

"Ein schwaches Herz" bildet, auch dank eines sich überschneidenden Ensembles (Schlüpfer, Friedrich, Angerer, Breitkreiz, Büttner, Sir Henry), eine Art Gegenthese zu Castorfs starker Inszenierung von "Der Spieler" aus dem Jahre 2011. Handelt jenes vom Sich-Verlieren in zu großen - oder den falschen - Träumen, so geht es nun um fehlenden Mut. Das ist natürlich als böser Fingerzeig deutbar. Jemand, der es allen recht machen will - ein Schelm, der dabei an die Zukunft der Volksbühne unter dem neuen Intendanten Chris Dercon denkt.

Aufführungen: 5. und 10.6., 19.30 Uhr, Volksbühne, Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin-Mitte, Kartentel. 030 24065777, Restkarten