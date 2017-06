Bauarbeiten starten Ende Juni

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Am 26. Juni sollen die Bauarbeiten in der Frankfurter Chaussee beginnen. Die Anlieger müssen sich auf abschnittweise Vollsperrungen einstellen. Am Donnerstagabend gab es dazu eine Anwohnerversammlung.

artikel-ansicht/dg/0/1/1578549/

Die Stadtverwaltung hatte alle Anlieger schriftlich zu der Informationsveranstaltung in der Mensa der Grundschule an der Stadtmauer eingeladen. Der Raum war gut gefüllt, als Vertreter des Landesbetriebes für Straßenwesen, des Baubetriebes Oevermann und der Stadtverwaltung die Baumaßnahme vorstellten. Wie die teils aufgeheizte Diskussion zeigte, sind die Erwartungen der Anlieger hoch: Sie leiden seit Jahren an dem starken Durchgangsverkehr, insbesondere von Lastern. Wenn diese über die sich absenkenden Gullideckel fahren, sei die Lärmbelästigung besonders hoch, hieß es mehrfach. Das Straßenverkehrsamt des Kreises hatte bereits darauf reagiert und das Tempo auf 30 km/h reduziert. Es halte sich bloß keiner dran, hieß es. Ob nach der Sanierung Tempo 30 beibehalten werde, was viele Bürger verlangen, konnte Bürgermeister Frank Steffen nicht versprechen. "Aber wir werden dazu mit dem Straßenverkehrsamt reden", versicherte er.

Geplant ist, die gesamte Straße vom Bahnübergang (beginnend an den Zufahrten) und dem Kreisel Ostkreuz mit einer neuen Asphaltdecke zu versehen. Ein grundhafter Ausbau ist nicht vorgesehen. Im Zuge der Straßensanierung wird der Wasser- und Abwasserzweckverband Beeskow in Höhe der Shell-Tankstelle eine Trinkwasserleitung umverlegen und sämtliche Kanaldeckel erneuern. Diese werden, so berichtete Bauleiter Silvio Radtke, direkt in den Asphalt eingewalzt. Dadurch entstünden keine Unebenheiten, Gullideckel könnten nicht mehr "klappern", hieß es. Gerhard Thien, Geschäftsführer des Hotels Märkisches Gutshaus, fragte an, warum kein schalldämmender "Flüsterasphalt" eingebaut werde, um den Geräuschpegel zu senken. Dazu hieß es lediglich seitens des Landesbetriebes für Straßenwesen, es sei in der Planung nicht vorgesehen. Offenbar liegt es am Preis: Der offenporige Asphalt soll doppelt so teuer sein. Bereits jetzt liegen die Gesamtkosten bei rund 600 000 Euro.

Da die Stadt Beeskow nicht die Kosten für die Straße - es ist eine Bundesstraße - trage, habe sie auf die Ausführung keinen Einfluss, sagte Bürgermeister Frank Steffen. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme teilen sich der Landesbetrieb für Straßenwesen, der Wasser- und Abwasserzweckverband und die Stadt Beeskow (ein Drittel). Sie finanziert die Borde und die Grünanlagen am Straßenrand. Was und wie neu gepflanzt wird, soll erst im Herbst mit den Anliegern besprochen werden, um ihre Wünsche einfließen zu lassen. "Wir können diese Arbeiten ohnehin erst im Frühjahr erledigen", betonte Kämmerer Steffen Schulze. Bürger hatten unter anderem beklagt, dass die Büsche auf den Gehweg ragen und den Kindern die Beine zerpieken.

Gefordert wurde auch ein nahtloser Übergang zwischen neuer Straße und dem Bahnübergang, wo jetzt noch ein Delle klafft. Wenn wir schon keine Umgehungsstraße bekommen, die den Verkehr im Osten der Stadt weiträumig umleitet, dann sollte alles getan werden, um die Lärmbelästigung zu vermindern, forderten mehrere Anlieger.

Wie genau die Umleitungen während der Bauarbeiten verlaufen- voraussichtlich dauern sie bis Ende November - würde rechtzeitig bekannt gegeben, hieß es. Die Anlieger müssten sich insbesondere während der abschnittsweisen Vollsperrung auf Einschränkungen einstellen. "Wir sind in der Pflicht, Sie 72 Stunden vorher zu informieren, wo Sie lang fahren können", sagte Bauleiter Guido Schulz, der auf persönliche Absprachen vor Ort setzt.

Den herausgestellten Müll werde die Firma Oevermann zur Abholung durch das KWU zu einem Sammelplatz bringen. Dafür müssten allerdings die Mülltonnen mit Namen oder Hausnummer gekennzeichnet werden.