Berlin (MOZ) Der Karneval der Kulturen war schon immer ein politisches Statement. Doch noch nie war die Entschlossenheit zur Durchführung so groß, sagen die Veranstalter. In Zeiten von Terror, Rechtspopulismus und Trump wollen sie erst recht auf der Straße die Offenheit Berlins und seine Vielfalt feiern.

Wenn die bunte Meute am Pfingstsonntag zu wilden Rhythmen durch die Kreuzberger Straßen tanzt, wird es keine Umzäunung und Taschenkontrollen geben. Der Angst wollen die Organisatoren pure Freude entgegensetzen. "Gemeinsam feiern, so bunt wie möglich. Jetzt erst recht", könnte das diesjährige Motto lauten. Doch solch eine Überschrift rufen die Berliner Karnevalisten traditionell nicht aus. "Denn die 63 Gruppen sind so unterschiedlich. Jede soll frei sein, das Thema in den Vordergrund seiner Performance zu stellen, das sie persönlich bewegt", erklärt Karnevalssprecherin Ruth Hundsdörfer.

Natürlich mit dem typischen karnevalistischen Augenzwinkern. So wird zum Beispiel eine mexikanische Gruppe, die in diesem Jahr erstmals dabei ist, dem US-Präsidenten Donald Trump auf dem Umzug die gewünschte Mauer bauen. Die Truppe des Kultur- und Afro-Zentrums "Yaam" will sich aus aktuellem Anlass noch schnell ein Showact zum Klima-Wandel überlegen und die Gruppe Veggie Culture sich als Obst, Gemüse und glückliche Tiere verkleiden. Die Initiatoren des Volksentscheids für bessere Fahrradwege wollen auf der fünf Kilometer langen Festmeile vorführen, wie sich Drahtesel in Zukunft den Berliner Stadtraum erobern könnten. Ihre "Band 12Volt" sitzt dabei in selbstgebauten Fahrzeugen, die mit Muskelkraft angetrieben werden und gleich den Strom für die Verstärker mitliefern.

Die Ghanaische Community lädt dagegen ganz Kreuzberg und alle erwarteten 1,3 Millionen Besucher ein, mit ihr den 60. Jahrestag der Unabhängigkeit zu feiern. Dazu wird auf dem Wagen "Highlife" gespielt, eine rationelle Musik, die sich erst nach Abzug der Kolonialherren zur fröhlichen Tanzmusik entwickeln konnte.

Richtig traurig ist die Geschichte von Biafra, das heute zum östlichen Nigeria gehört. Nach einem furchtbaren Bürgerkrieg ist seit den 1970er-Jahren nichts mehr von dem kleinen Land zu hören. Die "Biafran Community Germany" ist stolz, sich dieses Jahr zum ersten Mal bei bei der großen Karawane präsentieren zu können. Mit traditioneller Trommelmusik, Maskerade und Tanz wollen die Teilnehmer an die einzigartige Kultur ihres untergegangenen Landes erinnern.

Als kleines Multikulti-Fest von Migranten vor 21 Jahren ins Leben gerufen, wuchs die Idee zur Riesen-Parade an, die inzwischen auch zahlreiche Touristen anlockt. Während die letzten Nachtschwärmer noch durch Kreuzberger Straßen ziehen, werden sich die rund 4100 Akteure am Sonntagmorgen in ihren bunten Kostümen für den großen Straßenumzug am Herrmannplatz sammeln, ihre Instrumente teilweise auf Fahrrädern balancierend.

Monatelang haben sie knifflige Tänze und Choreografie geprobt, an Kostümen genäht, Pappmaché-Figuren gebastelt, Stelzenlauf geübt. Manche werden noch müde sein vom Feiern auf dem Blücherplatz. Denn da beginnt der Karneval schon am Freitagabend und geht bis Pfingstmontag. Vier Tage und vier Nächte Musik, Tanz und Theater auf vier Bühnen, also. Auf den Wiesen dazwischen wird gezaubert, jongliert und getrommelt. Über 100 Bands und DJs und über 200 Performer und Künstler werden den sonst so unscheinbaren Platz an der Kreuzberger Hochbahn in ein globales Dorf verwandeln.

An den Ständen können Besucher nicht nur Speisen aus aller Welt genießen, sondern sich auch Outfits aus Recyclingmaterialien kreieren. Warum nicht mit frisch gebastelter Headbanger-Perücke ein eigenes Papphaus zum Übernachten bauen? Oder zwischen Cocktail und Konzert im "Grünen Bereich" lernen, wie man alte Obstwiesen retten und mit Bauern aus Krisenregionen fair handeln kann.