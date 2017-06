Absurde Steuerdebatte

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1578551/

Die einen wollen den Steuerzahlern wenigstens einen Teil dieses Milliarden-Segens erlassen. Der CDU-Mittelstandspolitiker Carsten Linnemann sieht wie CSU-Chef Horst Seehofer einen deutlich größeren Spielraum als die von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) angekündigten Steuererleichterungen von 15 Milliarden Euro. FDP-Chef Christian Lindner beziffert ihn auf 30 bis 40 Milliarden Euro jährlich.

Für den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz ist es zwar auch eine "Frage der Gerechtigkeit", dass die hart arbeitende Mitte dieses Landes entlastet werden müsse. Dazu fordert er gebührenfreie Bildung von der Kita bis zur Universität, in der Berufsausbildung bis zum Meisterkurs, eine Million neue Plätze an Ganztagsschulen, Modernisierungen von Schulen. "Das kostet viel Geld", sagt er selbst und spricht von 30 Milliarden Euro im Jahr. "Es ist aber sinnvoller, in diese Projekte zu investieren, als irgendwelche Steuersenkungsversprechen pauschalierter Art vorzunehmen."

Trotz dieser Abneigung will die SPD nun doch noch Steuersenkungen in ihr Programm aufnehmen. Die Union andererseits mag auch auf Milliarden-teure Sozialversprechen nicht verzichten - so auf ein Baukindergeld für junge Familien beim Haus- und Wohnungskauf. Aber was sagt das dem geneigten Wähler? Bislang recht wenig, Solange die Verheißungen der Parteien nicht konkretisiert werden, kann niemand erkennen, wer davon letztlich profitiert und wer andererseits dafür zahlen muss - wie also Entlastungen und Belastungen am Ende verteilt sind.

Tatsächlich haben von einer Steuersenkung diejenigen wenig, die kaum Steuern zahlen. Das aber ist immerhin die Hälfte aller Haushalte, sie zahlen zusammen lediglich knapp sieben Prozent der Einkommenssteuer. Denen würde die Milliarden-Förderung für kostenlose Bildung selbstverständlich mehr nutzen. Aber wer soll sie bezahlen? Diejenigen, die ohnehin schon die größte Last tragen?

Die zehn Prozent der einkommensstärksten Haushalte zahlen schon heute mehr als 48 Prozent der gesamten Einkommenssteuer. Und: Fast 80 Prozent seiner Einnahmen aus der Einkommenssteuer kassiert der Staat allein vom oberen Drittel der deutschen Haushalte. Das allerdings sind nicht nur jene "Reichen", die eine starke Steuerlast leicht tragen könnten. Denn den Spitzensteuersatz von 42 Prozent zahlen Alleinstehende schon bei einem Jahreseinkommen von mehr als 54 000 Euro. Zwischen 52 000 Euro und 76 000 Euro liegt auch die Gehaltsgruppe, die zusätzlich die höchsten Sozialabgaben zu tragen hat. Ein Single mit diesem Einkommen - und dazu gehören etwa Lehrer - muss bis zu 50 Prozent davon an den Staat abführen.

Das bedeutet gleich zweierlei: Der Steuerstaat stößt an seine Grenzen - der umverteilende Sozialstaat aber auch. Gerade erst hat die Industrieländer-Organisation OECD darauf hingewiesen, dass Deutschland weltweit die zweithöchste Belastung durch Steuern und Sozialabgaben hat. Die Summe der Sozialausgaben liegt schon bei fast 900 Milliarden Euro im Jahr, finanziert zu je rund einem Drittel von Versicherten und Arbeitgebern (durch Beiträge) und den Staat (durch Steuern).

So sinnvoll Steuersenkungen für die am stärksten belastete Mitte der Gesellschaft sind, so sinnvoll wie auch soziale Investitionen in die Bildung breiter Kreise der Bevölkerung - so wichtig wäre es, dabei Ziel und Maß nicht aus den Augen zu verlieren. Aber das ist im Wahlkampf wohl zuviel verlangt.