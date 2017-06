Tauben, göttliche Boten

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Wochenende feiern die Christen Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Symbol dafür ist die Taube, die sich in vielen Kirchen findet. Züchter betonen vor allem die Schönheit und die Vielfalt der Tiere.

artikel-ansicht/dg/0/1/1578552/

Symbol für Pfingsten: Über dem Hochaltar der katholischen Stiftskirche St. Marien in Neuzelle schwebt auch eine Taube. Sie stellt den Heiligen Geist dar und ist durch den leuchtenden Hintergrund in einem Kreis hervorgehoben.

"Gibt es in der katholischen Kirche in Neuzelle auch ein Pfingst- beziehungsweise ein Heiliggeistloch?" Der katholische Pfarrer Ansgar Florian stutzt kurz am Telefon und sagt dann lachend: "Nein, diese Tradition ist hier nicht verbreitet." In manchen Regionen lässt man Pfingsten durch eine Öffnung im Dach des Kirchenschiffes Tauben herausfliegen oder lässt Holztauben herab. Die Tiere sind Symbol für den Heiligen Geist, dessen Fest die Christen Pfingsten feiern.

Ansgar Florian weist darauf hin, dass allerdings an zwei Altären in der Kirche prominent Tauben zu sehen sind. Und wer sich in dem Gotteshaus intensiver umschaut, der findet an der Decke auch ein Gemälde, das jene biblische Erzählung darstellt, auf die das Taubensymbol zurückgeht: Bei der Taufe Jesu sei der Geist wie eine Taube vom Himmel herabgekommen. Auch in anderen Kirchen findet sich das Tier. In der Beeskower Marien-Kirche zum Beispiel hängt zu Pfingsten an der Kanzel das Antependium mit einer Taube.

Sind Tauben tatsächlich besondere Tiere mit einer besonderen Begabung? Hans-Joachim Schulz, Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins "Glück Auf" in Brieskow-Finkenheerd, geht weit in die Geschichte zurück. 1300 vor unserer Zeit werden bei den Ägyptern Haustauben erwähnt. Im Tempel dagegen galten die Felsentauben als Boten Gottes.

Davon kann heute allerdings nicht mehr die Rede sein. Spricht man Hans-Joachim Schulz darauf an, warum er sich seit seiner Kindheit mit Tauben beschäftigt, nennt er zwei Aspekte. Der eine Aspekt mag auf den ersten Blick nicht so naheliegend sein, spielte vor allem nach den Krieg eine Rolle. Der Taubenzüchter spricht von einem wirtschaftlichen Aspekt. So wie in Amerika, wo es Taubenfarmen gab, war es in der DDR nicht, aber die Vögel waren durchaus als Lebensmittel begehrt. Bei Hans-Joachim Schulz und seiner Familie ist das heute noch so: "Tauben sind eine Delikatesse. Sie schmecken viel besser als Huhn."

Den Züchtern kommt es aber vor allem auf den zweiten Aspekt an, den Hans-Joachim Schulz nennt: die Schönheit. Und wer ihm zuhört, merkt schnell: Taube ist nicht gleich Taube. "Es gibt ein sehr weites Spektrum", weiß der Finkenheerder. Das reicht von der Farbe der Tiere, über den unterschiedlichen Federschmuck bis hin zu besonderen Lockrufen. "Das Faszinierende ist: Jede Taube hat ihren eigenen Charme", erklärt er.

Die Schönheit von Tauben kann man zum Beispiel bei Bernhard Schulz bestaunen, einer der wenigen Züchter, die es noch in Eisenhüttenstadt, in dem Fall in Fürstenberg gibt. "Ich bin noch der einzige hier, der organisiert ist", erzählt der 82-Jährige. Auf seinem Hof gurrt es und da sind auch die Prachtexemplare zu sehen, sogenannte Strasser und schlesische Mohrenköpfe. Momentan ist Brutzeit und der Nachwuchs kommt nach und nach. An den Pokalen und Abzeichen in der Wohnung erkennt man, dass Bernhard Schulz zu den erfolgreichen Züchtern gehört, sogar Deutsche Meistertitel sind dabei. Seit 60 Jahren betreibt er das Hobby. Ob Taubenzüchten aufwendig ist? Man muss die Tiere füttern und ab und an sauber machen, vor allem im Sommer, wenn sich Schädlinge einnisten, sagt er lapidar. Wenn er nicht mehr kann, wird seine Zucht wohl nicht mehr weitergeführt.

Dass die Taubenzucht ausstirbt, davon will Hans-Joachim Schulz aber nicht reden. Im Kreisverband, der inzwischen von Storkow bis Neuzelle reicht, sind noch allein 61 Taubenzüchter organisiert, allerdings gibt es Lücken beim Nachwuchs. Der Finkenheerder nennt Voraussetzungen, die für das Hobby gegeben sein müssen: ein großes Grundstück, Vorratswirtschaft für das Futter, das Füttern und Saubermachen sowie eine Urlaubsvertretung.