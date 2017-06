Radioaktive Pläne am Ostwall

artikel-ansicht/dg/0/

Miedzyrzecz (MOZ) Was macht man mit unterirdischen Bunkern von 37 Kilometern Länge? In Polen wollte man vor 30 Jahren aus dem einst vom Deutschen Reich gebauten Ostwall ein Endlager für Atommüll machen. Bürgerproteste verhinderten das damals.

Die Anlage ist bis heute gigantisch. Oberirdisch sind zwar nur Panzersperren aus Beton, stählernen Kuppeln von Schießständen und Wasser-Stauanlagen zu erkennen. "Aber unterhalb der Erde verbirgt sich ein 37 Kilometer langes Tunnelsystem, in dem zum Teil sogar Feldbahnen auf Schienen verkehren konnten", erläutert Christel Focken. Die Brandenburger Historikerin bietet Führungen durch die einst offiziell "Festungsfront Oder-Warte-Bogen" genannte Anlage an, die vom Volksmund den Namen "Ostwall" erhielt.

Mit dem Bau der etwa 150 Kilometer östlich von Berlin gelegenen Verteidigungslinie war 1934 begonnen war. Allerdings verlor sie durch Hitlers Angriffspläne auf Polen später an Bedeutung und wurde von der Roten Armee im Januar 1945 nach wenigen Tagen durchbrochen.

Lange Zeit nach dem Krieg hatte der Wall nur für polnische Abenteuerlustige Bedeutung sowie für Zehntausende Fledermäuse, denen das sich selbst belüftenden System bis heute ein ideales Winterquartier bietet. Vor genau drei Jahrzehnten, im Frühjahr 1987, wurde ein Teil der Anlage, der bis zu 35 Metern in die Tiefe reicht, jedoch als Endlager für atomaren Restmüll in Betracht gezogen. Die Volksrepublik Polen plante damals ein Atomkraftwerk. "Wissenschaftler, die einen geeigneten Ort für den radioaktiven Müll suchten, ließen sich damals von mir durch die Anlage führen", berichtet Tadeusz Swidra, ein Bewohner der nahen Stadt Miedzyrzecz.

In Brandenburg ist dies bis heute kaum bekannt. In Miedzyrzecz dagegen gab es nach einem Gottesdienst im März 1987 den ersten Protestmarsch von Kritikern. Schließlich hatte sich erst ein Jahr zuvor die Atomkatastrophe von Tschernobyl ereignet, nach der auch über Polen eine radioaktive Wolke gezogen war. Die Heimlichtuerei der damaligen Machthaber sorgte in der Bevölkerung für große Unruhe. In Polen war zudem das damalige politische System schon lange ins Wanken geraten.

Nachdem mehrere tausend Anwohner einen Protestbrief an das Warschauer Parlament gerichtet hatten, wurden die weiteren Protestdemos im Ort zwar von der Polizei flankiert. Man ging jedoch nicht gewaltsam gegen den Widerstand der Menschen vor. Durch die politischen Veränderungen und wirtschaftlichen Probleme des Landes nach der Wende von 1989/90 lösten sich dann auch die Atompläne zunächst in Luft auf.

Was seinerzeit auch nur wenige Polen wussten, war freilich, dass die sowjetische Armee auf einem in einem Wald verborgenen Gelände südwestlich von Miedzyrzecz Trägerraketen für atomare Sprengköpfe gelagert hatte. Diese Basis wurde erst 1990 aufgelöst.

Vor knapp zehn Jahren erneuerte die damalige polnische Regierung unter Donald Tusk das Vorhaben, ein oder zwei Atomkraftwerke bauen zu wollen. Während dafür mehr als 20 Standorte in Betracht gezogen wurden, hat man über ein mögliches Endlager bis heute wenig gesprochen.

Doch nachdem es zunächst hieß, dass der erste Reaktor 2022 ans Netz gehen sollte, wurde dieses Ziel inzwischen auf 2031 verschoben. Viele Beobachter gehen inzwischen davon aus, dass das Vorhaben nie umgesetzt wird.

Der Ostwall bei Miedzyrzecz hat sich dagegen zum beliebten Ausflugsziel entwickelt. In Kürze soll es dort auch eine Fotoausstellung geben, die an die Proteste vor 30 Jahren erinnert.