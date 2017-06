222 Crashs auf der Chaussee

artikel-ansicht/dg/0/

Ein zerbeulter Transporter steckt unter einem umgestürzten Jauche-Wagen, Trümmerteile liegen verteilt, sechs zum Teil schwer verletzte Menschen - den Einsatzkräften bot sich am vergangenen Dienstag ein schlimmes Bild, als sie am Unfallort auf der Hangelsberger Chaussee eintrafen. Höhe Heideland hatte er sich ereignet. Es war der bislang schlimmste Unfall auf der rund sieben Kilometer langen Landesstraße, die Fürstenwalde und Hangelsberg verbindet.

Insgesamt krachte es dort von Januar bis Mai 20 Mal, zeigt die Statistik von Thomas Frohberg von der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt. Das ist viel. Im ganzen Jahr 2016 ereigneten sich auf der Strecke 34 Unfälle, 2015 waren es 38 und 2014 nur 24. Bis 2010 reicht seine Datengrundlage zurück. Insgesamt ereigneten sich in dieser Zeit genau 222 Unfälle. "Es gab bisher keine Toten", sagt Frohberg. Mehr als 50 Prozent der Fälle seien auf Wild zurückzuführen, was für "außerorts" normal sei. Erst am 20. Mai querte eine Hirschkuh die Straße und landete in der Frontscheibe eines Fahrzeugs. Mehrere Menschen wurden schwer verletzt.

Die "Dienstleisterinnen", die seit einigen Jahren an Waldwegen stehen, haben keinen messbaren Einfluss auf das Unfallgeschehen, sagt Frohberg. Neben den Wild- handele es sich vor allem um Auffahr-Unfälle vor Stadion und Kreisverkehr.

Trotz der relativ hohen Unfallzahl spricht die Polizei nicht von einer Unfallhäufung im Sinne der Verordnung, was erfüllt ist, wenn sich in einem Jahr fünf gleichartige Unfälle auf einer Strecke von 200 Metern ereignen.

Solche Stellen gibt es in Fürstenwalde. Die schlimmste ist die Kreuzung Eisenbahnstraße/Wassergasse. 14 mal krachte es dort 2016. In diesem Jahr gab es bis April einen Unfall. "Wir waren mehrfach vor Ort, haben Veränderungen vorgenommen", sagt Michael Rose, Leiter der Unfallkommission des Kreises.

Zweiter Schwerpunkt ist die Kreuzung B168, Ortsumgehung Steinhöfeler/Buchholzer Chaussee. Elf Unfälle gab es 2016, in diesem Jahr bis April laut Polizeistatistik keinen einzigen. "Die Kreuzung soll neu geplant werden. Die Ampelschaltung wurde bereits verändert. Jetzt wird geprüft, ob es auch bauliche Veränderungen geben muss", sagt Rose. Das könnten kleine Dinge wie Beschilderung oder Leitplankenverlauf sein.

Unter Beobachtung steht außerdem die Kreuzung Juri-Gagarin-Straße/Große Freizeit/Daheim. Neun Unfälle gab es dort 2016, bis April dieses Jahres vier. "2016 haben wir festgestellt, dass Bewuchs und Beschilderung verhinderten, dass Autofahrer beim Abbiegen den Gegenverkehr sehen", schildert Rose. Beides sei verändert worden. Aus den vier Unfällen in diesem Jahr lasse sich nicht schließen, dass die Situation wieder schlecht sei. Wenn es sich zum Beispiel um Unfälle unter Alkoholeinfluss handele, helfen bauliche Veränderungen auch nicht.

2015 kam in der Trebuser Straße ein Mensch bei einem Unfall ums Leben. Er wollte die Fahrbahn vor einem parkenden Lkw queren, der anfuhr. 2014 starb ein Fahrradfahrer in der Alten Langewahler Chaussee, als er telefonierend den Bahnübergang querte und von einem Triebwagen erfasst wurde.