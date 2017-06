Jugendkonzept mit Handlungsoptionen

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Die Rahmenkonzeption für die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Falkensee wurde am Mittwoch auf der Tagung der Stadtverordneten mit sieben Enthaltungen einstimmig beschlossen. Der Landkreis Havelland hatte alle kreisangehörigen Kommunen zur Vorbereitung der Vergabe von geförderten Stellen in der Kinder- und Jugendarbeit (PKR) zu dessen Erarbeitung aufgefordert.

Die vorliegende Rahmenkonzeption wurde durch verschiedene Akteure, darunter Vertreter der Stadtverwaltung, des Bildungsausschusses, der "Partnerschaft für Demokratie" und das Jugendforum sowie Träger der Kinder- und Jugendarbeit, erstellt.

Ziel war es dabei unter anderem, die vorhandenen PKR-Stellen zu erhalten, außerdem eine zweite Streetworkerstelle zu beantragen sowie die Verstärkung der Schulsozialarbeit auf mindestens einen Ansprechpartner pro Schule.

Neben Daten und Fakten erörterte die Arbeitsgruppe auch den "gefühlten Bedarf" von Kindern und Jugendlichen. Weiterhin wurde eine entsprechende Befragung durchgeführt.

Auf dieser Grundlage wurden Handlungsoptionen erarbeitet, die im Zusammenwirken mit den Trägern und Fachkräften in Falkensee, der Stadtverwaltung und Politik sowie dem Jugendamt des Landkreises umgesetzt werden sollen.

Kurzfristig könnten dabei etwa Mitbestimmungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche durch die Schaffung von Kinderräten in Horteinrichtungen oder Klubräten in Jugendclubs realisiert werden. Auch sogenannte "Lückekinder" - zu alt für den Hort, zu jung für Jugendclubs und deren Öffnungszeiten - finden Beachtung: In Zusammenarbeit mit den Horten könnten für sie sozialpädagogische Angebote an Grundschulen geschaffen werden.

Eher mittelfristig könnte möglicherweise ein weiterer Bolzplatz entstehen, langfristig ein berufliches Ausbildungszentrum für Falkensee und Umgebung.

Obgleich für einige der Stimmberechtigten das Konzept noch nicht ausreichend diskutiert wurde, fand der Vorschlag bei der Mehrheit der Anwesenden deutliche Zustimmung.

"Eine Rahmenkonzeption muss nicht auf jede Frage eine Antwort geben, sondern zunächst mal eine Frage als eine solche identifizieren. Wir beschließen hier den Auftakt eines Prozesses", warb Norbert Kunz (Die Linke).