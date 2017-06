Ungewohnte Offenheit

artikel-ansicht/dg/0/

Man mag sich wundern über so viel Offenheit bei einem Mann, der eigentlich kraft seines Amtes einen zurückhaltenden Stil pflegt und dafür viel Anerkennung erhält. Nun will er sich beruflich verändern, will gewählt werden. Dafür muss es menscheln, dafür muss er sich zeigen, in Debatten zu Wort melden. Auch wenn es zuweilen befremdlich anmuten mag, da er ja nach wie vor Generalstaatsanwalt ist, gibt es an seiner Kampagne nichts auszusetzen.

Ebenso richtig ist aber, dass die CDU genau hinschaut, ob die SPD Dinge rund um den Wahlkampf unzulässig vermischt. Dass der für diesen Tag beurlaubte Generalstaatsanwalt als SPD-Kandidat bei einer offiziellen Tour in das Auto eines SPD-Ministers steigt, ist grenzwertig. Das Neutralitätsgebot ist auch in Zeiten des Wahlkampfs ein hohes Gut.