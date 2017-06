Stolperfallen in der Turnhalle

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Mit dringend erforderlichen Investitionen, aber auch Visionen für die Anlagen des kommunalen Eigenbetriebes Sport- und Freizeitanlagen beschäftigte sich am Donnerstag der Hauptausschuss. 211 000 Euro müssen bis 2020 in die Hand genommen werden, um die Infrastruktur zu erhalten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1578559/

Offene Stellen und Risse im Linoleum, kaum noch Markierungen, ein sich nach oben wölbender Unterboden. So beschreibt Synke Altmann den Untergrund der Schulturnhalle an der Vogelsdorfer Straße. Die Halle gehört zu dem von ihr geleiteten Sportbetrieb der Gemeinde. "Der Boden ist 25 Jahre alt, es gibt dort viele Stolperfallen und es besteht Verletzungsgefahr", verdeutlichte sie die Situation im Hauptausschuss. Werde er nicht ausgetauscht, müsse die Halle ab dem zweiten Schulhalbjahr 2017/2018 gesperrt werden. Die Kosten für Aus- und Einbau liegen laut Schätzung und mit einem kleinen Puffer gerechnet bei 69 000 Euro.

Die zweite dringend benötigte Investition betrifft den Spielplatz. Geräte wie die Hangrutsche und der Kletterturm entsprächen nicht mehr den Vorgaben und müssten ausgetauscht werden. 39 000 Euro bräuchte es, um Ersatz zu beschaffen. Andernfalls wäre die Saison 2017 die vorerst letzte für den Platz. Synke Altmann schlug vor, die insgesamt 108 000 Euro für beide Maßnahmen in den Haushalt 2018 einzustellen. Den im Hauptausschuss anwesenden Gemeindevertretern diente ihr Vortrag zunächst mal als Information.Ob sie das Geld bereitstellen, müssen sie in den noch folgenden Haushaltsdebatten klären.

Synke Altmann nannte auch schon die finanziellen Erfordernisse für weitere, bis 2020 geplante Instandsetzungs- und Ersatzmaßnahmen, die den Weiterbetrieb der Sport-und Freizeitanlagen gewährleisten sollen: zusätzliche 103 000 Euro. Diese würden unter anderem in die Minigolfanlage und die Tartanbahn im Stadion fließen.

Monika Kilian (SPD) fand die von Synke Altmann vorgeschlagene Finanzierung gut auf die Jahre verteilt. "Ich bin auch dafür, den Spielplatz und die Turnhalle prioritär zu behandeln. In der Halle bin ich beim Tischtennis selbst schon im Boden hängen geblieben", sagte sie. Auch Wilhelm Diener (FDP) fand die Vorschläge gut. Er fügte aber an, "dass der Schulsport in der Turnhalle angesichts der Verletzungsgefahr eigentlich sofort eingestellt werden müsste". Synke Altmann beschwichtigte: "Ich habe nur von Unfallgefahr, nicht von extremer Unfallgefahr gesprochen. Außerdem sind die Sportlehrer und auch die Schüler dahingehend sensibilisiert worden. Die wissen das", sagte sie.

Im weiteren Verlauf der Sitzung widmete sich Synke Altmann der mittelfristigen Zukunft der Sport- und Freizeitanlagen. Laut Bebauungsplan verfüge der Sportbetrieb in der Hochlandstraße noch über einen unbebauten Teil - eine Hanglage. Und hierfür gibt es mehrere Vorschläge. Der teuerste wäre eine Freilufthalle für 460 000 Euro. Der große Vorteil dieses Vorschlags: Die Halle würde eine Entlastung bei der Erfüllung gemeindlicher Pflichtaufgaben schaffen, da spätestens ab dem Schuljahr 2019/2020 die Mehrzweck- und die Schulsporthalle an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen würden, wie Synke Altmann betonte. Es gibt aber auch eine Reihe anderer Vorschläge, wie die Anlagen weiterentwickelt werden könnten. Synke Altmann nannte ein Kleinspielfeld, einen weiteren Kinderspielplatz, einen Fitness-Parcours und eine synthetische Eisfläche. Bei allen Investitionen müsste jedoch bedacht werden, ob sich mit ihnen Einnahmen über Vermietungen und somit eine Refinanzierung ermöglichen ließen.

Stefan Grams (Bürgerforum) bedankte sich für die Präsentation der Ideen. "Es ist wichtig, dass wir uns darüber unterhalten, was möglich ist und was nicht", sagte er und betonte, dass an dieser Stelle nicht gestoppt werden dürfe. "In der Gemeindevertretung sollten wir darüber in den nächsten Monaten diskutieren, um Frau Altmann einen Fahrplan zu geben. Als Politiker sollten wir sie vielleicht in die Lage versetzen, einige dieser Ideen verwirklichen zu können."