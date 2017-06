Woltersdorfer Schleuse gesperrt

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Die Woltersdorfer Schleuse ist gesperrt. Wie erst am Freitagmittag bekannt wurde, hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Berlin (WSA) am Mittwoch eine entsprechende "schifffahrtspolizeiliche Anordnung" erlassen. Begründet wird die Sperrung mit einem Lagerschaden am Schleusentor. Wie auf Nachfrage zu erfahren war, handelt es sich um das linke Tor auf der Oberseite, also zum Kalksee und zur Schleusenbrücke hin. Die Sperrung gilt bis auf Widerruf, heißt es in der Anordnung, also auf unbestimmte Zeit. Die Lichtsignalanlagen an der Schleusenkammer stehen auf Doppelrot.