Zweifel an der Abschreckung

(MOZ) Ziemlich ungeniert telefonieren manche Autofahrer mit dem Handy. In aller Ruhe tippt mancher zudem am Steuer eine SMS. Dabei ist das schon lange aus gutem Grund verboten. Das Handy am Steuer wird immer häufiger zur Unfallursache. Gerade Autofahrer können nicht gleichzeitig auf den Verkehr achten und das Mobiltelefon nutzen, auch wenn viele das meinen.