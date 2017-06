Polizeibericht Oranienburg vom 02.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg. Als ein Peugeot-Fahrer am Kreisverkehr Friedensstraße, Kremmener Straße am Donnerstagvormittag einem Fahrradfahrer das Überqueren der Straße ermöglichen wollte, fuhr eine 48-Jährige mit ihrem Auto auf den Peugeot auf. In den Unfall wurde auch der 51-jährige Radfahrer involviert, der sich dabei leicht am Knie verletzte. Er wurde ins Krankenhaus Oranienburg gebracht. Der Sachschaden wird auf 10 000 Euro geschätzt.

Drogen sichergestellt

Oranienburg. In der Nachtzu Donnerstag entzog sich ein junger Mann in der Innsbrucker Straße einer Polizeikontrolle durch Flucht. Kurze Zeit später aber fanden ihn die Beamten und stellten bei dem Mann mehrere in Alufolie verpackte Drogenpäckchen mit Cannabis und Amphetaminen sicher.