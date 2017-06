Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 02.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bei der Kontrolle eines lettischen Reisebusses auf der Autobahn haben Beamte der Bundespolizei am Mittwochmorgen einen Haftbefehl vollstreckt. In dem Bus saß ein 45-Jähriger, nach dem die Staatsanwaltschaft Bielefeld suchte. Er war wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung durch Trunkenheit zu einer Geldstrafe von 1800 Euro verurteilt worden. Da der Verurteilte die noch offene Reststrafe nicht zahlen konnte, wurde er für38 Tage in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Autodiebe scheitern

In der Nacht zu Mittwoch haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem VW Transporter verschafft, der an der Humboldtstraße abgestellt war. Im Innenraum war erkennbar, dass sie das Fahrzeug stehlen wollten. Allerdings gelang ihnen das nicht. Sie hinterlassen der Halterin einen Schaden von etwa 50 Euro.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute unter anderem am Gronenfelder Weg.

Blitzer