Polizeibericht Freienwalde vom 02.06.2017

Bad Freienwalde. In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte ins Museum am Dr.-Max-Kienitz-Weg eingebrochen und haben alle Räume durchsucht. Die Täter ließen einen Schraubendreher liegen. Bereits in der Nacht zum 26. Mai hatten Kriminelle aus dem Eulenturm die Spendenbox gestohlen.

Kabel aus Solarpark gestohlen

Bliesdorf. In einem Solarpark am Kunersdorfer Weg haben Unbekannte zwischen Montag und Mittwoch einen Schaden von ungefähr 8000 Euro angerichtet. Sie zerschnitten den Grundstückszaun und stahlen mehrere Kabel. Dabei beschädigten sie fünf Verteilerkästen und mehrere Wechselrichter.