Polizeibericht Strausberg vom 02.06.2017

Neuenhagen. In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in ein Büro einer Firma Am Wall ein. Aus einem Schrank stahlen die Täter einen Fahrzeugschlüssel, Software und Firmenunterlagen. Schaden: ca. 2500 Euro.

Junger Audifahrer bei Drogentest auffällig

Müncheberg. Bei einer Kontrolle in der Eberswalder Straße schlug in der Nacht zum Donnerstag bei einem 27-jährigen Audifahrer ein Drogentest an. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe angeordnet.

Einbrecher kamen durchs Kellerfenster

Rehfelde. Durch ein Kellerfenster sind Unbekannte in der Ernst-Thälmann-Straße in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Sie stahlen Schmuck.