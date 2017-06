Polizeibericht Bernau vom 02.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuendorf. Am Donnerstagmorgen kam die Fahrerin eines Pkw Hyundai zwischen Neuendorf und Parstein von der Straße ab und erst im Straßengraben zum Stehen. Dabei wurde die 62-Jährige schwer verletzt und wurde mit dem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Die Straße blieb zur Unfallaufnahme etwa 40 Minuten gesperrt.

Finow. Am Mittwoch gelang es in Finow, eine Betrügerin, die mit dem Enkeltrick Geld erbeuten wollte, festzusetzen.Ein älteres Ehepaar war gebeten worden, für den in Finanzschwierigkeiten steckenden Enkel 50 000 Euro abzuheben und einer Bekannten des Enkels auszuhändigen. Als die Frau erschien, erkannte der Ehemann den Betrug und hielt die Frau mit Unterstützung seines Nachbarn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Berlin. Die Buslinien TXL und 245 fahren für rund zwei Wochen nur auf einer verkürzten Strecke. Grund sind Reparaturarbeiten nach einem Wasserrohrbruch in der Invalidenstraße. Für die Arbeiten der Wasserbetriebe ist die Straße in Richtung Alt Moabit voraussichtlich bis Mitte Juni gesperrt. Die Linie TXL fährt täglich ab5 Uhr zwischen Hauptbahnhof und Flughafen Tegel. Die Linie 245 fährt nur zwischen U-Bahnhof Turmstraße und Bahnhof Zoologischer Garten (Hertzallee).

