Polizeibericht Neuruppin vom 02.06.2017

Wittstock (RA) Im Wittstocker Asylbewerberheim an der Rheinsberger Straße kam es am Mittwoch zu Gewalt. Ein zunächst mit Worten ausgefochtener Streit zwischen einem 15-jährigen Jungen aus Guinea und dem Gast eines 17-jährigen Afghanen eskalierte. Dem 15-jährigen Bewohner wurde zuerst mit einer Plastikflasche ins Gesicht geschlagen. Dies ließ er sich nicht gefallen und holte eine Eisenstange aus seinem Zimmer. Der Wachschutz verhinderte den Einsatz dieser Schlagwaffe. Um die Situation zu entschärfen, wurde der 15-Jährige in Neuruppin untergebracht.