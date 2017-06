Polizeibericht Neuruppin vom 02.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Die zwischen Dienstag und Mittwoch in Treskow gestohlenen Maschinen der Telekom im Wert von 84 000 Euro wurden wieder aufgefunden. Ein Mitarbeiter der Firma entdeckte die Gegenstände am Mittwoch am Buskower Weg. Das komplette Diebesgut wurde offenbar dort abgeladen zwischengelagert. Die Beute war teilweise in Müllsäcke verpackt und wurde sorgfältig mit Grünzeug abgedeckt. Kriminaltechniker sicherten die Spuren. Das Diebesgut wurde an das Unternehmen zurückgegeben und das mutmaßliche Tatwerkzeug sichergestellt.