Polizeibericht Neuruppin vom 02.06.2017

Rheinsberg (RA) Computer-Hacker haben versucht, an das Geld einer 39-jähriger Rheinsbergerin zu kommen. Sie hat bei der Polizei Anzeige wegen Betrugs erstattet. Die Hacker hatten das Facebook-Profil einer ihrer Freunde kopiert. Von diesem erhielt sie die Aufforderung, ihre Handynummer samt einer PIN zu übersenden. Verschiedene Internetbezahldienstleister organisieren damit die Bezahlung von Waren. Da die Frau die PIN an eine falsche Adresse versendete, kam es zu keinem Geschäft. Dafür haben die Hacker auf die Freundesliste der Frau zugegriffen und auch diese angeschrieben.

Vereinsheim aufgebrochen

Fehrbellin (RA) In Fehrbellin ist ein Vereinsheim aufgebrochen und durchwühlt worden. Der Schaden wurde am Donnerstagmorgen entdeckt. Gestohlen wurde nichts, dafür ein Schaden von etwa 500 Euro angerichtet.

Vermissten entdeckt

Linum (RA) Die Polizei traf am Mittwoch auf der Autobahn bei einer Kontrolle an der Raststätte Linum auf einen 35-Jährigen, nach dem gefahndet wurde. Seine Verwandten aus Berlin hatten sich Sorgen gemacht und ihn als vermisst gemeldet. Die Berliner Polizei wurde informiert und der 35-Jährige, der in einen kleinen Unfall verwickelt war, konnte weiterfahren.

Passender Führerschein fehlte

Fehrbellin (RA) Ein Lkw-Fahrer durfte am Mittwoch nach einer Polizeikontrolle an der A24 bei Fehrbellin nicht mehr weiterfahren. Der 52-Jährige hatte keinen Führerschein, mit dem man Lkw samt Anhänger steuern darf.

Reh umgefahren

Dechtow (RA) Die Kollision mit einem Renault hat ein Reh am Mittwoch gegen 22 Uhr nicht überlebt. Das Tier war zwischen Karwesee und Dechtow über die Straße gerannt. Der 45-jährige Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Schaden am Auto: 500 Euro.