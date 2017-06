artikel-ansicht/dg/0/

Schönefeld (MOZ) Auch fünf Jahre nach der geplatzten Eröffnung des Flughafens in Schönefeld (Dahme-Spreewald) sind viele der Mängel noch nicht abgestellt.Stattdessen ernten Geschäftsführung und Aufsichtsrat Spott und Hohn angesichts der internationalen Blamage.

artikel-ansicht/dg/0/1/1578574/

Währenddessen wird der Ruf nach einem Weiterbetrieb von Tegel immer lauter. Einer Umfrage unter Anhängern aller großen Berliner Parteien zufolge wollen vor allem die FDP, aber auch 55 Prozent der Linken- und 56 Prozent der Grünen-Anhänger Tegel behalten.

Hohn und Spott ergießen sich seit mittlerweile fünf Jahren über den "modernsten Flughafen Europas", wie ihn seine Macher vor der verhängnisvollen Absage nannten. Für den 3. Juni 2012 hatten die ersten Passagiere schon am BER ihre Flüge gebucht - doch dann kam das böse Erwachen.

Die Angst des mit einer gehörigen Prise schwarzen Humors gewürzten Satireportals "Der Postillon" dürfte unbegründet sein. Einer Studie zufolge, heißt es dort, bestehe die Gefahr, dass die Witze zum Flughafen in Schönefeld (Dahme-Spreewald) weit vor der BER-Eröffnung ausgehen. Schließlich ist der Markt in den vergangenen fünf Jahren mit BER-Witzen nahezu überschwemmt worden.

Und die Vorlagen dazu kamen meist von den Verantwortlichen selbst. Vom damaligen Technik-Chef Manfred Körtgen beispielsweise, der im November 2011 ohne mit der Wimper zu zucken behauptete: "Die Inbetriebnahme 3. Juni 2012 ist unwiderruflich." Der Widerruf im Mai vor fünf Jahren blieb dann auch den damaligen Regierungschefs von Berlin und Brandenburg überlassen: Klaus Wowereit und Matthias Platzeck (beide SPD) waren es, die mit langen Gesichtern vor die Kameras traten, die Kanzlerin wieder ausladen und der Welt mitteilen mussten, dass aus der schon bis ins Detail inszenierten Eröffnung des Flughafens nichts wird. Schnell wurde aus dem Flughafen "Willi Brandt" der Fluchhafen "Willi Brandtschutz".

Denn die Rauchmeldeanlage, das nach Aussagen späterer Technik-Chefs angeblich "unbeherrschbare Monster" war Schuld daran, dass Berlin und Brandenburg mit ihrem Flughafenprojekt zur Lachnummer auf dem halben Erdball wurden. Dass jener Technik-Chef beim Versuch, das Monster unter Kontrolle zu bekommen, sich auch noch bestechen ließ, passte zum angeschrammten Image und sorgte für die Fortsetzung der Negativschlagzeilen - bis zum heutigen Tage.

Für das Debakel im Juni 2012 musste Ex-Geschäftsführer Rainer Schwarz seinen Kopf hinhalten. Kurz zuvor hatte er sich noch mit Wowereit und Platzeck gemeinsam über Band 19 der "Einst und Jetzt"-Reihe gefreut, in der die Märkische Oderzeitung den alten und - vermeintlich - neuen Flughafen in Schönefeld zum Thema gemacht hatte. Fast über Nacht aber hatten sich Aufsichtsrat und Geschäftsführung überworfen, Schwarz versteckte sich zunächst als Chef des Flugplatzes Rostock-Laage und versucht seit Februar am Airport Münster/Osnabrück die unrühmliche Vergangenheit abzuschütteln.

Nach ihm durfte sich am BER jeder mal ausprobieren. Hartmut Mehdorn, nicht die erste Wahl, aber mit Erfahrungen bei der Deutschen Bahn und Air Berlin, bestach am BER mit flotten Sprüchen, unkonventionellen Ideen und Anflügen von Napoleon Bonaparte. Als er den Aufsichtsrat verärgerte, weil er Tegel weiter offenhalten und den BER schrittweise in Betrieb nehmen wollte, war seine Zeit abgelaufen.

Abgelöst wurde Mehdorn 2015 von Karsten Mühlenfeld, dem Manager, der offensichtlich die Herausforderung liebt und für den BER seinen neuen Job bei Bombardier an den Nagel hängte. Doch Mühlenfeld hatte sich getäuscht. Kaum im Amt, ersetzt er den langjährigen Pressesprecher Ralf Kunkel durch Daniel Abbou. Der arbeitet sich ein paar Monate ein und gibt dann dem PR-Magazin ein folgenschweres Interview, in dem Sätze wie diese fallen: "Glauben Sie mir, kein Politiker, kein Flughafendirektor und kein Mensch, der nicht medikamentenabhängig ist, gibt Ihnen feste Garantien für diesen Flughafen."

Da haben sie es wieder: Das Imageproblem, das dem Flughafen seit Jahren anlastet und das auch Mühlenfeld nicht in den Griff bekommt. Als er Technik-Chef Marks feuert, weil der nach Ansicht Mühlenfelds seinen Job etwas schleifen lässt, weist ihm der Aufsichtsrat kurzerhand den Weg zum nächsten Notausgang und bringt das Personalkarussell mal wieder in Schwung.

Nun soll es ein Politiker, Engelbert Lütke Daldrup richten. All die Probleme von 2012 hat er geerbt: Kosten, die von zwei auf 4,3 Milliarden Euro gestiegen sind. Ein Brandschutzkonzept, das offenbar an der Realität vorbei geplant wurde und Kapazitätsprobleme, wenn der BER in den nächsten Monaten den Betrieb aufnehmen würde.

Macht er aber nicht, das ist gewiss. Auch wenn Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck vor fünf Jahren im September den jüngsten verpatzten Eröffnungstermin auf Oktober 2013 festlegte: "Eine nochmalige Verschiebung können wir uns auch für das Image des Landes nicht leisten", sagte er damals. Nun ja, Brandenburg kann offensichtlich einiges verkraften.