Die Regierungen Deutschlands, Frankreichs und Italiens sperrten sich am Freitag gegen Trumps Forderung nach einer Neuverhandlung des internationalen Regelwerks. Sie seien der festen Überzeugung, dass das Übereinkommen nicht neu verhandelt werden könne, bekräftigten sie in einer gemeinsamen Erklärung. In China wurde der Ausstieg der USA als "globaler Rückschlag" bezeichnet. Indien - nach China und den USA der drittgrößte Emittent von Treibhausgasen - versicherte, es werde trotz des Ausstiegs der USA an dem Abkommen festhalten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gab sich kämpferisch: "Allen, denen die Zukunft unseres Planeten wichtig ist, sage ich: Lassen Sie uns gemeinsam den Weg weitergehen, damit wir erfolgreich sind für unsere Mutter Erde." Das Abkommen werde gebraucht, um die Schöpfung zu bewahren. "Nichts kann und wird uns dabei aufhalten."

Der Klimapakt von Paris sieht vor, die gefährliche Erderwärmung in einem weltweiten Kraftakt in den nächsten Jahrzehnten zu bremsen - und damit auch dramatische Folgen wie Dürren und einen Anstieg der Weltmeere. Das Abkommen gilt als historisch, weil sich erstmals fast alle Länder beteiligen. Trump kündigte am Donnerstag den Rückzug der USA aus dem Abkommen an.

Trumps konservativen Unterstützern geht gegen den Strich, dass die Wirtschaftsmacht China aus dem Grünen Klimafonds der Vereinten Nationen Gelder für Klimaschutzprojekte beziehen kann. "Warum sollten die USA und Deutschland Geld zur Verfügung stellen, um Chinas Programme für saubere Energie zu finanzieren?", fragte etwa der republikanische Senator Dan Sullivan schon vor Trumps Ankündigung. "Von Präsident Obama ohne die Ratifizierung des Senats unterzeichnet, hätte der Klimadeal die Kosten für Energie erhöht, was den Mittelstand besonders hart getroffen hätte", sagte der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Paul Ryan. Allerdings befürworten einer Umfrage der Yale-Universität zufolge rund zwei Drittel der registrierten US-Wähler eine weitere Teilnahme ihres Landes an dem Abkommen.

Trump hatte den Ausstieg seines Landes aus dem Abkommen bereits im Wahlkampf zum Thema gemacht. Seine harte Linie unter der Devise "Amerika zuerst" setzt er mit dem Beschluss fort. Seinen Kritikern versprach Trump, die USA würden das umweltfreundlichste Land der Welt werden. Wie er das erreichen will, verriet er nicht.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte, mit Trumps Entscheidung hätten "die Vereinigten Staaten der Welt den Rücken zugekehrt". Der russische Präsident Wladimir Putin reagierte weniger schroff. Er sagte, Washington hätte nicht aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen müssen. "Man hätte die Verpflichtungen der USA in dem Pariser Abkommen ändern können", erklärte der Kremlchef bei einem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Das Abkommen solle erst 2021 in Kraft treten, daher bleibe noch Zeit.

UN-Generalsekretär António Guterres bezeichnete Trumps Ankündigung als "große Enttäuschung". Trump habe "zum Bedauern fast aller" entschieden, sich und die USA von einer "historischen globalen Vereinbarung abzuschneiden", kommentierte die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Nur Syrien und Nicaragua hätten sich dem Klimaabkommen verweigert, stellte die parteinahe Zeitung "Global Times" fest.

Trump hat den Rückzug mit scharfen Attacken auf andere Staaten verbunden. "Das Pariser Abkommen ist auf höchster Ebene ungerecht für die USA", sagte er. Die Vereinbarung bedeute eine massive Umverteilung des Vermögens der Vereinigten Staaten an andere Länder. Das Abkommen in seiner jetzigen Form lade die Kosten bei den amerikanischen Bürgern ab. Es müsse klar sein, dass ein neuer Vertrag besser für die amerikanischen Arbeiter sei. "Der Rückzug liegt im ökonomischen Interesse und wird für das Klima keine Rolle spielen", sagte Trump. Er hatte immer wieder beteuert, Arbeitsplätze in der Kohleindustrie erhalten und neue schaffen zu wollen.

Hunderte US-Unternehmen unterstrichen in einem offenen Brief an Trump, sie fühlten sich dem Klimaschutz weiterhin "zutiefst verpflichtet". Auch mehrere US-Bundesstaaten und Städte wollen in Zusammenarbeit mit den UN ihre Treibhausgas-Emissionen reduzieren.