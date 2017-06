Mahd am Werbiger Graben

artikel-ansicht/dg/0/

Werbig (MOZ) In der kommenden Woche wird der Graben an der L 37 in der Ortsdurchfahrt Werbig gemäht. Das hat auf MOZ-Nachfrage die Straßenmeisterei des Landesbetriebes Straßenwesen zugesichert. Im jüngsten Ortsbeirat war erneut die aus Sicht der Werbiger mangelnde Pflege des Grabens kritisiert worden. Man fürchtet Überschwemmungen beim nächsten Starkregen, da die Ortslage ein starkes Gefälle hat und das Wasser in hohem Tempo durch den Ort schießen würde. Gefordert wurde auch, dass bei der Mahd das Grünzeug beseitigt wird. "Das geschieht an keiner unserer Straßen", betonte Gerald Wolf von der Straßenmeisterei. Wenn die Kommune dies wünsche, müsse sie das organisieren. Der Graswuchs sei an allen Straßen derzeit enorm. Man habe bereits Firmen gebunden, könne aber nicht überall gleichzeitig sein.