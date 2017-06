Sportlich seit Wochen im grünen Bereich

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Völlig sorgenlos gehen die Oberliga-Kicker von Victoria Seelow am Sonnabend ab 14 Uhr in das Brandenburger Duell beim SV Altlüdersdorf am letzten Spieltag der endenden Saison 2016/2017. Sportlich haben sich die Victorianer bereits vor Wochen in den grünen Bereich katapultiert und dementsprechend können die Schützlinge von Spielertrainer Sebastian Jankowski losgelöst von allen Zwängen ans Werk gehen.