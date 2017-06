Eichhörnchen-Gruppe liebt Gymnastik

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde/Wriezen (MOZ) Daniel Stein springt ab und macht einen Satz in einen Hula-Hoop-Reifen hinein. "Guck mal, du musst mit einem Bein reinspringen und so stehen bleiben. Das zweite Bein nicht absetzen", erklärt er einem Jungen. Ein Versuch mit dem rechten Bein, einer mit dem linken. Für fünf Sekunden halten. So will es die Brandenburgische Sportjugend, die die Kitaolympiade "Immer in Bewegung mit Fritzi" organisiert. "Ganz schön schwer", finden das die Kinder. Am Donnerstag haben die AWO-Kitas "Marie Juchacz" in Wriezen und "Sonnenschein" in Bad Freienwalde zum ersten Mal an diesem Wettbewerb teilgenommen.

Schnell und wendig: Die fünfjährige Mia Schier von der Gruppe "Eichhörnchen" in Wriezen probiert sich bei der Kita-Olympiade am Slalomlauf aus. Daniel Stein misst die Zeit.

Neben den einbeinigen Sprüngen müssen die Kinder einen Schlängellauf durchführen, ein Seil mit beiden Füßen seitlich überspringen und versuchen, Bälle in Reifen zu werfen. Gleichgewicht, Schnelligkeit, Ausdauer - Peter Küster, Kitaleiter in Wriezen, stellt fest, dass einige Kinder ziemliche Probleme haben. "Ich habe schon gesehen, dass Defizite bestehen", sagt er. "Vor allem beim Gleichgewicht und der Konzentration."

Er findet schade, dass sich viele Eltern nicht mehr so häufig zusammen mit ihren Kindern bewegen wie es früher der Fall war. Er wünscht sich, dass sie sich mehr mit ihren Kindern beschäftigen, in Ruhe. Dazu gehören Spiele, Spaziergänge, Sport. Zeit für Bewegung, aber auch einfach Zeit für das Kind. "Das ist manchmal schwer, das merke ich auch selbst", räumt er ein. Doch Bewegung sei wichtig. Die Gruppe der "Eichhörnchen", alle vier und fünf Jahre alt, gehen einmal pro Woche in den Bewegungsraum. "Gymnastik lieben die Kinder", erzählt Erzieherin Birgit Grünspeck.

Dass Sport wichtig ist, sieht auch Heike Hülse von der Kita "Sonnenschein" so. "Wir sind total überzeugt davon. Wir stehen sowieso für Sport", sagt sie und erzählt davon, dass die Kitakinder immer montags die Sporthalle des Brecht-Gymnasiums für eine gute Stunde nutzen. Über den Wettbewerb "Immer in Bewegung mit Fritzi" ziehen sie und ihre Kollegin eine überwiegend positive Bilanz. "Das Werfen hat sich verbessert. Und die Lieblingsdisziplin ist nach wie vor der Slalomlauf", sagt Monique Schunack.

Auf die Frage, was am einfachsten war, antworten die Kinder einstimmig mit "War alles einfach". Ganz so kann Heike Hülse das nicht unterschreiben. "Ich hätte nicht gedacht, dass das Springen noch nicht so klappt", sagt sie und macht vor, wie die Kinder ein Bein nach dem anderen auf den Boden setzen, statt mit beiden Füßen gleichzeitig hin- und herzuspringen.

Die Auswertungsbögen der Vier- bis Sechsjährigen schicken die Kitas an die Brandenburgische Sportjugend, die die Ergebnisse landesweit vergleicht. Doch auch die jüngeren Kinder dürfen sich an den Übungen ausprobieren, mit Medaillen für jeden einzelnen der rund 200 Teilnehmer in Wriezen und Freienwalde.