Velten: Papier ist nach Brand Sondermüll

Velten (HGA) Zwei Wochen nach dem Brand des Veltener Altpapierlagers hat die Abfall-Wirtschaftsunion (AWU) noch immer mit den Folgen zu tun. Weiterhin befinden sich tonnenweise Reste der in Brand geratenen Papier- und Kunststoffballen auf dem Gelände. "Pappe, Kartonagen und Papier sind durch das Feuer leider zu Sondermüll geworden, den wir jetzt durch Spezialfirmen entsorgen lassen müssen", sagte AWU-Geschäftsführer Manfred Speder am Freitag auf Nachfrage. Für den Betrieb der Anlage, in der das Altpapier aus Oberhaveler Haushalten sortiert wird, habe der Brand aber keine Auswirkungen gehabt. "Wir arbeiten ganz normal weiter. Papiertonnen werden weiterhin von uns geleert." Das Altpapier wird nun vorübergehend auf dem Gelände unter freiem Himmel gelagert", so Speder. Die AWU habe dafür eine entsprechende Genehmigung von der Umweltbehörde des Landkreises erhalten. Durch den Brand, der die Feuerwehr rund zwölf Stunden lang beschäftigt hatte, war auch das Metalldach des Lagers in Mitleidenschaft geraten. "Es muss zwar gemacht werden, aber die Schäden sind nicht dramatisch", so Speder.