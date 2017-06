Kanitz-Elf vor Nachholspiel

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Zum Nachholspiel der Landesklasse-Nord erwarten die Fußballer von Blau-Weiß Wriezen am Sonnabend (15 Uhr) den mit 33 Zählern punktgleichen, jedoch in der Tabelle zwei Plätze besser notierten Uckermarkklub VfB Gramzow. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften nach 90 intensiven Minuten mit einem 1:1-Remis getrennt. Stefan Bröker hatte die Blau-Weißen mit seinem frühen Tor in Führung gebracht, die der Gramzower Martin Deutschmann jedoch noch vorm Pausenpfiff des Unparteiischen Jens Roden egalisierte.