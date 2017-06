Eintrittsfreier Mittwoch soll künftig entfallen

artikel-ansicht/dg/0/

In den drei Abteilungen des Museums - Stadtgeschichte sowie Galerie und Kunstsammlung in der Löwenstraße, sowie die Abteilung Feuerwehr- und Technikmuseum in der Heinrich-Pritzsche-Straße 26 - soll der Eintritt künftig drei Euro betragen. Das wäre ein Euro mehr als bisher. Der ermäßigte Eintritt steigt um 50 Cent auf 1,50 Euro. Auch bei den Gruppenkarten gibt es Änderungen.

Ein wesentlich höhere Spreizung soll es nach den Vorstellungen der Stadtverwaltung bei Sonderausstellungen geben, für die ein gesonderter Eintrittspreis genommen wird. Bisher lag die Spanne zwischen 2,50 und 4 Euro. Künftig könnten dann 3,50 bis 8 Euro genommen werden.

Eine größere Änderung soll es bei den Führungen für Einzelpersonen, Familien oder Gruppen geben. Bisher wurden hier 15 Euro pauschal berechnet. Wenn die neue Entgeltordnung Zustimmung findet, sollen dann pro Person 1,50 Euro fällig werden. In der Begründung für diese Änderung heißt es, dass die Erfahrung zeige, dass Führungen meisten von Gruppen durchgeführt werden, die mehr als 15 Teilnehmer umfassen. In der Anmerkung des Rechnungsprüfungsamtes wird angeregt, die Entgelte nach Gruppenstärke zu staffeln. Ausdrücklich wird in der neuen Satzung vermerkt, dass Gruppenführungen für Kindertagesstätten und allgemeinbildende Schulen frei sind. Komplett gestrichen ist der entgeltfreie Mittwoch, an dem Besucher bisher keinen Eintritt zahlen mussten.

Unter anderem über diese Satzung will der Ausschuss am kommenden Mittwoch um 17 Uhr im Beratungsraum des Rathauses diskutieren.