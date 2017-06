"Am Sonnensteig" ist Bewegung das Thema

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (keb) Ob Baumhaus, Bewegungsbaustelle, Trampolin, Slackline (ein gespanntes Seil) oder Kunstrasen, auf dem man runterrollen oder im Winter Schlitten fahren kann - in der Kita Am Sonnensteig finden die Kinder viele weitere Möglichkeiten, den Tag aktiv zu gestalten.

Rolle, rolle, rolle: Der Kunstrasen erfüllt in der Kita Am Sonnensteig mehrere Funktionen. Der gesamte Außenbereich bietet Möglichkeiten für vielerlei Bewegungserfahrungen. © Michael Benk

Als vierter Kindertagesstätte in Brandenburg und als erster in Frankfurt ist der Einrichtung in Trägerschaft der Volkssolidarität Frankfurt jetzt das Gütesiegel Bewegungskita anerkannt worden. Damit würdigt die Brandenburgische Sportjugend die Bemühungen und Erfolge der Kita. "Wir haben im Jahr 2000 begonnen, ein Bewegungskonzept zu erarbeiten. Als Erstes setzten sich dazu die Erzieherinnen in Bewegung und haben Lehrgänge belegt, später Sportgeräte aus Holz für die psychomatische Entwicklung der Kinder kennen gelernt", beschreibt Kita-Leiterin Heike Seidler die ersten Schritte.

Zwei Aspekte hebt sie hervor: Hauptthema sei das Lernen mit Bewegung und Lernen durch Bewegung. Zum anderen müsse Bewegung Spaß machen. "Wer das im Kindesalter nicht erfährt, wird später auch keinen Erfolg im Sport haben", ist Heike Seidler überzeugt. Und so dreht sich der Kita-Alltag darum: Beim Treppensteigen lässt sich prima das Zählen erlernen, sämtliche Wege in die Stadt werden zu Fuß genommen, der Sportraum hat ab 6.30 Uhr geöffnet, die Gruppenräume bieten viel Platz für Bewegung. Dazu der gut ausgestattete Außenbereich mit altersgerechten Angeboten. Und es bleibt nicht bei einem zusätzlichen Tag Sport in der Woche. "Dass die Kita eine Kooperation mit dem Sportgesundheitszentrum und dem TuS Klingetal unterhält, war ebenfalls eine Voraussetzung für das Gütesiegel", betont Franziska Reinhardt von der Sportjugend. Vier Bausteine, die mit Mindest- und erweiterten Anforderungen untersetzt sind, machen eine Bewegungskita aus: das pädagogische Konzept der Einrichtung, ein bewegungsfreundliches Raumkonzept, Bewegungsangebote und die Öffnung nach außen.

Die Erfolge sind laut der Kita-Leiterin schon lange sichtbar: "Die Kinder sind selten krank. Und von den Schulen wissen wir, dass unsere Kinder keine Berührungsängste vor dem Sportunterricht haben", nennt sie Beispiele.