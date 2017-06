Insekten-Tummelplatz nun beschildert

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Nein, die Wiese zwischen Am Rathaus und Hauptstraße ist nicht vergessen worden, zu mähen, sondern wird bewusst so gelassen, wie sie ist. Darüber informiert nun ein Schild. Es ist das Erste von 30, das das Bienen-Maskottchen und den Slogan "Neuenhagen summt" trägt und bedeutet: Hier ist einen Bienenweide. "Wir werden nur am Rand rund einen Meter mähen, der Rest bleibt stehen und soll Wildbienen und anderen Insekten als Tummelplatz dienen", sagt Gabriele Niether aus der Gemeindeverwaltung. Sie kümmert sich um "Neuenhagen summt", einem Projekt, das es inzwischen in vielen Orten gibt und dem sich die Gemeinde mit Beschluss der Gemeindevertretung vor einigen Monaten angeschlossen hat.

Seit Langem kümmert sich der Nabu um das grüne Dreieck. "Wir sind wirklich sehr, sehr froh, dass wir Unterstützung von der Verwaltung und der Gemeindevertretung bekommen. Das ist fast einmalig im Landkreis, dass wir alle an einem Strang ziehen. Viele unserer Nabu-Kollegen beneiden uns darum", lobt Frank Ott, Chef des Neuenhagener Nabu. Gemeinsam mit Gabriele Niether griff er zum Werkzeug, um das erste Schild aufzustellen. Auf dem Dreieck unweit vom Wasserturm-Rathaus, freut sich Frank Ott, wird es schon in den kommenden Wochen wieder üppig blühen. Der bei Bienen sehr beliebte Natternkopf wächst dort, aber auch die lilafarbene Zaunwinde wartet auf fliegenden Besuch. Nicht zu vergessen der Rotklee. "Schon bald, in etwa 14 Tagen, wird die Wiesenwitwenblume blühen. Dann sieht das hier ganz toll aus", kündigt der Nabu-Ortschef an. Insgesamt 48 000 Quadratmeter öffentliche Flächen werden in den kommenden Wochen mit den Schildern versehen und zu Bienenweiden erklärt. Das betrifft den Nord-, Ost- und Südring, Teile vom Westring, wo gerade gebaut wird, aber auch die Wiesen-, Linden- und Elisenhofstraße.

Rund 30 000 Euro spart die Verwaltung ein, wenn sie weniger Mäharbeiten vergibt. Dieses Geld, haben die Gemeindevertreter beschlossen, fließt in das Projekt "Neuenhagen summt". Mehr Informationen darüber, was jeder Neuenhagener beitragen kann, gibt es zum Beispiel am 18. Juli, wenn der Tag der Familie am Haus der Begegnungen und des Lernens gefeiert wird.