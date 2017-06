Gransee veranstaltet Architektur-Wettbewerb für Ärztehaus

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Die Stadt Gransee lobt europaweit einen Architektur-Wettbewerb für den Bau des Ärztehauses in der Granseer Innenstadt aus. Das kündigte der zuständige Fachbereichsleiter in der Granseer Amtsverwaltung, Manfred Richter, am Donnerstagabend im Ausschuss für Stadtentwicklung an.