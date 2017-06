Basdorfer sehen sich in Afrika um

artikel-ansicht/dg/0/

Basdorf (MOZ) Sie heißen Laura, Maria und Alexander, besuchen die Basdorfer Grundschule und hatten am Freitag mit geschätzt 600 weiteren Kinder aus Basdorf, Schönwalde und Schönerlinde gehörigen Spaß beim Schul- und Kinderfest. Mit der Einladung an alle aus den Nachbardörfern beendeten die Schüler drei Projekttage zum Thema "Afrika". Eine Besonderheit, wie Schulleiterin Karin Löwe erklärt. "Wir besuchen bei unseren Projekttagen die Kontinente der Erde und waren beispielsweise schon in Amerika und Asien", erzählt sie.