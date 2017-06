Vom Acker zum ansehnlichen Bolzplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Saftiger, grüner Rasen für Fußball und Football, sauberer Sand für Beachvolleyball, Sitzgelegenheiten für Pausen - Kinder und Jugendliche haben nun eine neue Möglichkeit zum Treffen und Sporttreiben. Der ehemalige Sportplatz der Ardelt Kranbau GmbH hat in Kooperation zwischen der Stadt Eberswalde und dem Sozialpädagogischen Institut Brandenburg (SPI) einen neuen Anstrich bekommen.

Obwohl noch nicht alle Arbeiten offiziell beendet sind, steht der Bolzplatz mit der Eröffnungsfeier am Mittwochnachmittag jedermann zur Verfügung. Unter anderem Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski und Baudezernentin Anne Fellner waren am Mittwochnachmittag gekommen. Um zu testen, ob der neu gesähte Rasen auch den Ansprüchen von Sportlern standhält, statteten die Jungs der Eberswalder Rangers vom SV Motor Eberswalde der Veranstaltung einen Besuch ab.

Auch aus Eigenwerbung führte das American Football Team den Gästen ein paar ihrer Laufspielzüge vor. Am Spielfeldrand wurden sie von den Eberswalder "Little Phoenix" - einer Cheerleader-Truppe - kräftig angefeuert. Beide Vereine suchen immer nach neuen Mitgliedern. "Jeder kann zu den Trainingszeiten, montags und mittwochs von 18 bis 20 Uhr, vorbeikommen und den Sport kennenlernen", verkündet Coach Mirko Leipelt.

Während der Sportplatz der Rangers etwas abgelegen in Spechthausen zu finden ist, hat Eberswalde nun einen mitten in der Stadt. Er liegt etwas versteckt am Kanal hinter Büschen und Bäumen. Bis zur Fertigstellung der Anlage ging aber einiges schief, berichtet Katrin Forster-König, Eberswaldes Jugendkoordinatorin. Der Radlader, der für die Naturrampen für BMX-Fahrer ausgeborgt wurde, war von Fremden beschädigt worden. Zweites Hindernis: Wenig später zerfuhren Unbekannte die Fläche mit ihren Autos und hinterließen dicke Fahrrinnen.

Der Platz wurde vor 15 Jahren schon mal erneuert. Seither lag er brach. "Er glich mehr einem Acker als einem Bolzplatz", beschreibt Jugendkoordinatorin Katrin Forster-König.

Davon ist heute nach mehrmonatiger Arbeit und einer Investition von rund 15 000 Euro nichts mehr zu sehen. Der Rasen wächst in frischem Grün. Dicke, bunt angesprühte Betonpoller verhindern, dass der Platz mit größeren Fahrzeugen befahren werden kann. Die Abgelegenheit sieht die Jugendkoordinatorin als Vorteil. "Das ist ein Ort, an dem Jugendliche auch mal laut sein können", so Forster-König. "Jeder ist eingeladen, ihn zu nutzen. Auch Sportvereine und Schulen", fügt Maren Gumlich, Projektleiterin bei SPI hinzu. Die Rampen müssen noch fertiggestellt werden. Für andere Weiterentwicklungen ist die Stadt offen.