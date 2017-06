Die Unverzagte ist gestorben

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Die langjährige Schuldirektorin und Hüterin der Schwedter Stadtgeschichte, Edith Gelhaar, ist tot. Sie starb am 28. Mai im Klinikum Uckermark. Noch am 3. Mai hat Edith Gelhaar ihren 83. Geburtstag im Kreise ihrer Kinder und Freunde begangen. Da war sie von ihrer Krankheit schon sehr gezeichnet. Bis zum Schluss hat sie regen Anteil an den Geschicken ihrer Heimatstadt genommen, wo sie als Tochter eines Tischlermeisters zur Welt kam.

Edith Gelhaar gehört zur Nachkriegsgeneration, die 1952 als eine der ersten in Schwedt Abitur gemacht hat. "Unsere Schule war zerstört. Wir haben nach dem Unterricht Trümmer abgeklopft und jeden Morgen einen Ziegelstein mitgebracht, damit die Schule wieder aufgebaut werden konnte", erzählte sie einmal. Heute befindet sich in diesem Gebäude die Musik- und Kunstschule. Die schwere Aufbauzeit hat die 83-Jährige geprägt. Ihre Liebe zu Schwedt ist nie versiegt. Viele Schwedter haben Edith Gelhaar als strenge Schuldirektorin der einstigen Oberschule "Käthe Duncker" in Erinnerung. Wohl ebenso viele Schüler schätzten ihre Konsequenz und Güte. Sie war längst im Ruhestand, als sie Leiterin der AG Hugenotten an der Oberschule Dreiklang wurde, die einst "Käthe Duncker" hieß. Sie hat Schülern die Geschichte der hugenottischen Einwanderer nahe gebracht.

Viele Jahre hat Edith Gelhaar das Werden des Hugenottenparkes vorangetrieben, des einstigen Schlossparks. Theaterintendant Reinhard Simon sagt: "Als Vorsitzende des Hugenottenvereins hat Edith Gelhaar das Stadtbild verändert. Sie hat das Bewusstsein der Stadt für die eigene Geschichte geschärft." Die Verstorbene war Mitglied im Förderverein der Uckermärkischen Bühnen und hat bei der Verleihung des Uckermark-Oskars stets die Blumen überreicht.

Mitstreiter kennen Edith Gelhaar als Energiebündel. Sie war Vorsitzende im Schlossgitterverein, der die Überreste des Schlossgitters retten wollte. Das schier Unmögliche ist Wirklichkeit geworden: Das Gitter ziert als Zitat des ehemaligen Schlosses eine Flanke des Hugenottenparks. Und noch eine Idee hatte Edith Gelhaar. Sie und Gleichgesinnte wollen im Park ein Bronzemodell des Schlosses aufstellen. Wie so oft schreckte sie auch hier nicht vor Arbeitsaufwand und ungeklärter Finanzierung zurück. Manfred Wilke vom Schlossgitterverein sagt: "Edith Gelhaar war Antreiber, Ideengeber und niemals Verzagte. Wir machen in ihrem Sinne weiter und stellen im Herbst das Schlossmodell im Park auf."