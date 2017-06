Weitere Anstrengungen vonnÃ¶ten

artikel-ansicht/dg/0/

Schönwalde-Glien (MOZ) Der Suizid-Versuch einer jungen Frau in der Gemeinschaftsunterkunft in Schönwalde-Glien vor einigen Wochen hat die Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Petra Budke, dazu veranlasst, mit Spitzenvertretern des Landkreises Havelland die Ist-Situation in den Unterkünften zu erörtern. Ihr Fazit: "Auch wenn die Mindeststandards erfüllt werden, sind doch darüber hinaus große Anstrengungen nötig, damit Integration gelingen kann. Ich wünsche mir mehr Sensibilität für besonders Schutzbedürftige, eine striktere Trennung bei der Unterbringung und zum Beispiel auch weibliches Personal beim Wachschutz. Wir brauchen einen Krisendienst rund um die Uhr und mehr Migrationssozialarbeit im Havelland." Budke hatte sich erkundigt, wie das Zusammenleben der Menschen aus verschiedenen Nationen klappe, wie weit die Integration fortgeschritten sei und wie viele Sozialarbeiter für die insgesamt 177 Personen in der Gemeinschaftsunterkunft Schönwalde-Glien zuständig seien und ob in Krisensituationen jemand außer dem Wachschutz erreichbar sei.Der Landkreis erfülle seine Aufgaben korrekt, so Kreisdezernent Dennis Granzow. Telefonnummern für Notfälle und den Krisendienst würden jedem Bewohner zum Einzug ausgehändigt, auf mehrsprachigen Flyern mit Piktogrammen, zusätzlich würden sie in Toiletten und Küchen aushängen, und allein reisende Frauen würden speziell angesprochen. Es gebe auch mit Schildern ausgewiesene Begegnungsräume nur für Frauen. Man achte darauf, dass alleinreisende Frauen und besonders Schutzbedürftige kompakt untergebracht würden und die Nationalitäten räumlich getrennt seien, um Konflikte zu vermeiden. Der Wachschutz spreche arabisch und kurdisch, Zimmerkontrollen würden erst nach mehrmaligem Anklopfen durchgeführt, so Granzow. Der Krisendienst sei über die Leitstelle 112 rund um die Uhr zu erreichen und für die psychotherapeutische und soziale Betreuung hielten nicht nur die Gemeindeschwester, sondern auch der Leiter des sozialpsychiatrischen Dienstes Havelland persönlich Sprechstunden in den Einrichtungen ab. Ein Krisendienst mit Nachtschicht werde vom Land nicht gefordert.