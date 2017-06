Wer soll den bloß stoppen?

artikel-ansicht/dg/0/

Britz (MOZ) Im Nachholspiel der Landesklasse Nord sichert sich Grün-Weiss Ahrensfelde verdient drei Punkte und erobert sich damit die Tabellenspitze zurück. 346 Zuschauer bekamen in Britz vor allem in der ersten Hälfte so einiges geboten.

Die Begegnung brauchte keine Aufwärmphase, Britz war gut eingestellt und hatte schon sichtbar auf der Agenda, dem Favoriten ein Bein stellen zu wollen. Ahrensfelde brauchte keine besondere Motivation. Der Ansporn bestand darin: Ein punktuelles Straucheln, das den Aufstieg verhindern könnte, zu vermeiden.

So wurde es eine intensive Partie mit vielen Zweikämpfen, in denen schon manchmal am Rand des Erlaubten gekratzt wurde. Schiedsrichter Jan Meissner hatte seine Schleppleine aus der Hundeschule mitgebracht und ließ vieles durchgehen, was der Partie nicht wirklich guttat und für viel Diskussionsstoff sorgte.

Ahrensfelde bekam das Spiel mit zunehmender Spielzeit besser in den Griff und kam somit auch zu Möglichkeiten. Ein Freistoß aus mittlerer Position brachte die frühe Führung für das Gästeteam. Vladimir Pestov hatte genau Maß genommen und die Kugel aus gut 20 Metern im rechten oberen Eck untergebracht. Zusätzliches Pech hatte Fortunas Keeper Adrian Peters, der genau in die sehr tiefstehende Sonne schauen musste und deshalb das herannahende Spielgerät wohl gar nicht richtig gesehen hatte (15.).

Der Treffer machte die Folgezeit noch intensiver und vor allem emotionaler. Fast jeder Zweikampf war von einem "Klappern" und einer verbalen Auswertung zwischen Gegner und Schiri-Team begleitet.

Das Ganze hatte dann in der 20. Minute seinen Höhepunkt erreicht, als Patrick Kirsten genau vor der Gästebank Ahrensfeldes Rechtsverteidiger Sebastian Vlach mit gestrecktem Bein in Kopfhöhe abräumte. Doch Referee Meissner zog seine Linie durch und bestrafte das Vergehen nur mit dem gelben Karton.

Die Stimmungslage blieb weiter angespannt und vor allem auch im Kampfmodus. Richtung Tor lief auf beiden Seiten selten etwas zusammen, Britz mit langen Bällen in der Verpuffung und Grün-Weiss mit guten Ansätzen, aber ohne zwingend zu werden.

Mit etwas abgekühlten Gemütern ging es in die Halbzeitpause, nach der sich dann ein anderes Bild präsentierte. "Ich hatte schon bemerkt, dass Britz die spielerischen Mittel fehlten, deshalb haben wir sie dann machen lassen und unsere Abwehr etwas verstärkt", war die Erklärung von Ahrensfeldes Coach Sven Orbanke für dessen taktische Umstellung. Die Partie plätscherte vor sich hin und hatte komplett die Intensität aus der ersten Halbzeit verloren.

Britz hatte jetzt Freiheiten, konnte damit aber auch gar nichts anfangen. Zu langsam und ohne Überraschungsmoment bewegte man sich Richtung Gästestrafraum und strahlte somit kaum Gefahr aus. Grün-Weiss lauerte auf Fehler, um dann eventuell in einen Konter zu kommen.

Den erhofften Lapsus produzierte Fortunas Frank Ploen, als er bei der Ballannahme im eigenen Strafraum recht schludrig agierte und den vigilanten Pestov im Rücken hatte, der ihm den Ball wegspitzelte, sich in Schussposition brachte und in Stürmermanier zum vielumjubelten 0:2 einnetzte (77.). Die Partie war entschieden und brachte Ahrensfelde einen großen Schritt näher an das erklärte Ziel: Aufstieg in die Landesliga.

Fortunas Verantwortlicher Matthias Kandula war nach Spielende nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. "Wir waren lange im Spiel, ein Freistoß und ein individueller Fehler haben schlussendlich den verdienten Sieg der Gäste besiegelt. Unser Ziel, 50 Punkte zu erreichen, haben wir weiter im Visier."

Britz: A. Peters, Müller, S. Peters, Ploen, Samuel, Ph. Neumann (76. Krumbach), Schulz, Kirsten, Daniel, Tobien, J. Neumann

Ahrensfelde: Stoinski, Kaatz, Vlach, Ehrhardt, Zimdahl (46. Riegel), Pestov (89. Lerche), Illig, Baum (76. Grünwald), Knörnschild, Pogosjan, Grzyb