Kritik an der Essensversorgung ebbt nicht ab

artikel-ansicht/dg/0/

Wustermark (MOZ) Aller Kritik zum Trotz hat Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) "nach zugegebenermaßen anfänglichen Problemen" die Essensversorgung in den Kindertagsstätten der Gemeinde gelobt. "Der Start war holprig. Mit Blick auf die Auswahl der Speisen ist die Versorgung in den Kitas sicherlich zu Jahresbeginn nicht optimal angelaufen, aber das ist, so denke ich, ganz normal wenn ein neuer Dienstleister dafür zuständig ist", betonte er. "Bislang hatten wir schließlich im Bereich der Kindertagesstätten keine vergleichbaren Erfahrungswerte." Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1578614/

Die Firma GDS ist für das Unternehmen Sodexo als Essensversorger jeweils im Auftrag der Gemeinde als Träger zuständig. Zur "Chefsache" hatte Schreiber die Versorgung in den Kitas erklärt. Während der Gespräche mit Eltern und mit den Kita-Leiterinnen auf der einen und den beteiligten Unternehmen auf der anderen Seite sei festgestellt worden, dass die Essenspläne mit Blick auf die Angebote wie Wurstbelag und Brotsorten nicht in jeder Kita gleichermaßen funktioniert hätten. Aber: Den Wünschen nach frischeren Speisen wie Gurke, Tomate & Co. seien die verantwortlichen Caterer aber inzwischen nachgekommen, meinte Schreiber. "Es wird nun das bestellt, was in den Kindertagsstätten jeweils gut funktioniert. Die Qualität ist gut, wir sind zufrieden. Das Problem ist aus meiner Sicht damit gelöst", so Schreiber.

Doch nicht alle Elternvertreter sind offensichtlich zufrieden. Zuletzt gab es immer noch Probleme mit dem Frühstücksangebot, etwa in der Elstaler Kita Sonnenschein. Dem Vernehmen nach wollten zwei Erzieherinnen "die miserablen Versorgungszustände nicht mehr mittragen", schließlich wird dort und in der Kita Kiefernwichtel nach dem Kneippschen Gesundheitskonzept gearbeitet. Mit anderen Worten: ein gesundes Frühstück- und Vesperangebot mit Vollkornprodukten, wenig Wurst, Frischkäse, Obst und Gemüse, Joghurt oder Quark und Müsli gehört dazu. Aber: "Obst und Gemüse sind weiterhin überwiegend gar kein Bestandteil des Frühstücks oder genau abgezählt, also eine Scheibe Salatgurke je Kind. Joghurt und Quark lassen gänzlich auf sich warten", so Elternvertreterin Aileen Thomas.

Karsten Linß (CDU), sachkundiger Einwohner im Sozialausschuss und Kita-Ausschuss-Vorsitzender, hat nun den Vorsitzenden der Gemeindevertretung eingeschaltet und um Vermittlung in der "festgefahrenen Situation" gebeten. Oliver Kreuels (CDU) bestätigte auf Anfrage, dass er um die Kontaktdaten der Kita-Ausschüsse bei der Verwaltung nachgesucht hatte, um die Gespräche aufnehmen zu können. Anstelle der gewünschten Daten teilte ihm die Verwaltung mit, dass dies aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich sei. Erst Wochen nachdem die Datenschutzbeauftragte des Landes Brandenburg Entwarnung gegeben hatte, erhielt er die Kontaktdaten. "Ich habe mit Christina Hanschke (SPD), Vorsitzende des Sozialausschusses, jetzt die ersten Gesprächsrunden absolviert und wir bemühen uns darum, die Kommunikation zu beleben. Es geht jetzt in erster Linie darum, sachlich und lösungsorientiert die Hinweise aufzugreifen und gemeinsam Verbesserungsstrategien zu entwickeln. Insbesondere müssen wir die Kommunikationswege klar und transparent regeln." Der Fraktionschef der Linken in der Gemeindevertretung, Tobias Bank, hat eine ähnliche Meinung. Er betonte: "Die gesunde Ernährung der Kinder muss im Vordergrund stehen. Genau deshalb hatten wir einen Antrag für eine Elternbefragung initiiert." Ob die nun doch kommen wird, muss politisch bewerten werden.