Warmer Frühsommer gut für Mücken

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Pfingstausflügler könnten am langen Wochenende vielerorts Gesellschaft von surrenden Plagegeistern bekommen. Mücken hätten in diesem Jahr ideale Startbedingungen, sagt Doreen Walther, Biologin und Mückenexpertin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. Wenn die Witterung so mild bleibe und Gewitterschauer weiterhin regelmäßig für große Pfützen und gut gefüllte stehende Gewässer sorgten, könne sich die Mückenvermehrung kaskadenartig fortsetzen. Dann werde es auch im Sommer deutlich mehr Mücken geben.