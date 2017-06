Bio kommt jetzt in die Tonne

artikel-ansicht/dg/0/

Die Abfall-Wirtschaftsunion (AWU) des Landkreises hat die Biotonne eingeführt, um seine Recyclingquote zu erhöhen. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz verlangt eine sukzessive Erhöhung auf zwei Drittel. Bislang liegt Oberhavel noch bei knapp 45 Prozent. Vor allem kompostierbare Küchenabfälle landen noch zu oft im Hausmüll. Gartenabfälle wurden bereits über Laubsäcke von der AWU eingesammelt.

Lange hatten sich Kreis und AWU geziert, die Biotonne einzuführen, weil es bislang kaum Gelegenheiten gibt, organische Abfälle zu Geld zu machen. Dabei bleibt es zunächst. Der Bioabfall wird vorerst von einem Kompostierer in Löwenberg entsorgt. Langfristig ist aber geplant, die Küchen- und Gartenabfälle an Biogasanlagen zu verkaufen. Dafür reichen bislang aber die Mengen nicht. AWU-Geschäftsführer Manfred Speder ist mit den 500 Biotonnen-Nutzern zum Start zwar zufrieden. Er will die Zahl aber recht schnell auf 3 500 erhöhen. Ein optimistischer Wert. In anderen Brandenburger Landkreisen besitzen im Schnitt zehn Prozent der Haushalte eine Biotonne. Die drei Oberhaveler Modell-Kommunen kommen zusammen auf 30 000 Haushalte.

Entleert werden die Tonnen alle 14 Tage immer dienstags in den ungeraden Wochen. Die Abfuhr muss telefonisch bei der AWU angemeldet werden. "Wenn wir ausreichend Biotonnen haben, werden auch wir regelmäßige Touren ohne Anmeldung anbieten", so Speder.

Jede Entleerung der 120- Liter-Tonnen kostet 4,70 Euro. Damit kostet die Biomüll- genauso viel wie die Hausmüllentsorgung.

"Das wird nicht auf großes Verständnis stoßen", kritisiert der Fraktionschef der Grünen im Kreistag. Thomas von Gizycki. Er wirft dem Kreis "Politik nach Vorschrift" vor. "Im Sinne einer wirklichen Kreislaufwirtschaft ist für uns die kostenlose Biotonne das Ziel." Die wird es aber nicht geben. "Auch die Verwertung von Biomüll verursacht Kosten", so Speder. Er stellte in Aussicht, dass die Biomüll-Gebühren aber eventuell sinken, wenn die Mengen steigen. Noch fürchten Kreis und AWU auch, dass billigere Biotonnen für Hausmüll missbraucht werden könnte.

Inzwischen sind AWU und Landkreis optimistisch, dass es nicht beim Modellversuch bleibt. Nach den Zeitungsanzeigen hatten auch Bürger aus anderen Orten Interesse gezeigt, ebenso die Gemeinde Glienicke, die sich schon darüber beklagt haben soll, nicht als Modellregion berücksichtigt worden zu sein.Spätestens ab 2020 sollen weitere Bereiche Oberhavels die Biotonne bekommen.

Nicht zur Verfügung steht die Biotonne bislang den Mietern der großen Wohnungsgesellschaften in Hennigsdorf. Die Unternehmen hätten sich noch nicht entschieden, ob sie die Tonne anbieten wollen, sagte AWU-Vertriebsleiterin Roswitha Kühn.

Infos zur Biotonne gibt es unter 03304 3790 und unter www.awu-oberhavel.de/bio