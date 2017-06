Richtfest fÃ¼r Neubau am Fischerplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Der Richtkranz wurde am Freitag über den Neubau am Fischerplatz gezogen. Rudolf und Cliff Erhardt errichten dort neben einem neuen Büro für ihre Oberhavel Hausverwaltungs GmBH auch ein Ladenlokal sowie insgesamt acht Wohnungen in zwei Gebäuden, die zwischen 24 und 60 Quadratmetern groß sind. "Einige Wohnungen sind noch zu haben", sagte Cliff Erhardt. Die bereits abgeschlossenen Mietverträge gelten ab 1. September. "Wir gehen davon aus, dass wir dann fertig sind. Wir sind im Plan", sagte Rudolf Erhardt." Im 300 Quadratmeter großen Laden eröffnet eine neue Filiale von Dit Schuhhaus. Gleich gegenüber entsteht übrigens in der früheren "Blauen Banane" ein Laden für Hörgeräte.