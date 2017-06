Vierter Sieg in Serie für Gänseblümchen

artikel-ansicht/dg/0/

Neun Wettkampfserien bot der Kreissportbund bislang an. Acht Sieger sind auf dem überdimensional großen Pokal eingraviert. Der neunte Eintrag gleich dem aus 2016. Dass die Neuruppiner ein gehöriges Wort mitsprechen werden, deutete sich schon nach den ersten beiden Spielen an. Zweimal wurde aufgrund der schnellsten Zeit die maximale Punktzahl von den in Gelb gekleideten "Gänseblümchen" erlaufen. In den nächsten Staffelspielen punkteten zwar die Wusterhausener und Wildberger ebenso am meisten, aber die Neuruppiner leisteten sich nur einen Ausrutscher: Beim packenden fünften und damit letzten Spiel, als die Erzieherin auf einem Rollbrett durch die Halle des Oberstufenzentrums geschoben und umgekleidet werden musste.

Es war am Freitag wieder extrem laut - typisch für die Finalrunde. Sebastian Steineke, Bundestagsabgeordneter für die CDU, genoss die Stimmung dennoch: "Ich finde es großartig, was hier auf die Beine gestellt wird und bin schwer begeistert von der Stimmung." Auch Mario Zehle von der Sparkasse zählte wie die Bürgermeister der qualifizierten Kitas zu den Gästen. In seiner kurzen Ansprache versprach er, dass seine Institution weiterhin im Boot bleibt, um die Kita-Olympiade zu finanzieren. Es gab nicht nur reichlich Medaillen und Pokale, sondern auch Geldprämien zwischen 100 und 300 Euro.

Und der KSB lag richtig, dass er für ausreichend Getränke sorgte. Denn in der Sporthalle herrschte eine tropische Temperatur. Das schlaucht extrem, erklärten die Erzieherinnen, gerade die Kinder.

Für einen Lärmpegel eines Düsenjets sorgten die Kinder, als sie unmittelbar vor der Siegerehrung von Moderator Thomas Krieglstein und Bernd Gummelt gefragt wurden: "Wollen wir mit der Siegerehrung beginnen?" Dem zögerlichen "Ja" schob Krieglstein die Wiederholung der gleichen Frage nach. Diesmal kam die Antwort lauter. Viel, viel lauter. Bei der dritten Frage, Hat es euch gefallen?, schrien sich die Kinder aus sechs Einrichtungen beinahe die Seele aus dem Leib.

Wer nicht gleich mit den Eltern im Auto auf Heimtour ging, für den hatte der Veranstalter die gewohnte Überraschung parat. Der Eiswagen kam vorgefahren.